アメリカで生活する小室眞子さん（34）と夫・圭さん（34）。昨年は眞子さんの第一子出産も報じられたが、今年4月19日（現地時間）には米紙「ニューヨーク・ポスト」が一家の様子を伝えた。

【写真をすべて見る】片手で子供を抱き、片手でスマホを操作しながら、眞子さんと買い物に向かう小室さん

かつて秋篠宮家の長女として公務に携わっていた眞子さんは、大学の同級生である圭さんと2021年10月に結婚して皇籍から離脱。同年11月に渡米して以降、一度も帰国することなく、昨年5月30日に宮内庁から眞子さんの第一子出産が公表された。

同紙は、一家の幸せそうな"スリーショット"を掲載。在米ジャーナリストが解説する。

「一家が外出する様子をキャッチしています。昨年誕生した第一子が加わったタイミングで、夫妻はコネチカット州フェアフィールド郡の郊外にある"質素なタウンハウス"に引っ越していました。

今回、目撃された日は、近所のスーパーマーケットなどでショッピングを楽しんでいたようです」（皇室ジャーナリスト、以下同）

夫妻はどちらもスニーカーにパンツをはき、カジュアルな装いで外出している。スリングで子供を抱っこしている圭さんは、長髪が邪魔にならないように後ろで結っていて、隣を歩く眞子さんはロングヘアをふわふわとなびかせて歩いていた。

「引っ越し先のタウンハウスについては、現地メディアが『1億円で購入』『頭金600万円で、9400万円のローンを組んだ』などと報じています。眞子さんが手にしているエコバッグは庶民派の大型スーパー『ターゲット』のものとみられ、以前からこのバッグを使っていることからも、ファミリーは意外にも質素な生活を送っていることがうかがえる。

小室さんは左手で子供を抱える傍ら、右手でスマホを操作するなど、お子さんの抱っこも慣れた様子でした。写真のほとんどで夫婦はとても自然な笑顔を浮かべており、共に優しい眼差しをお子さんに向けている写真もありました。一家が幸福に満ちていることが伝わってきます」

なお、眞子さんは過去にメトロポリタン美術館のボランティアスタッフをしていたが、現在は子育てに専念しているようだ。

「眞子さんは今でも美術関係の仕事を希望し続けていて、コネチカット州の高級住宅街、グリニッジにあるアートスクールに子連れで通っているという話もありました。

美術系の仕事がしたいという夢を諦めない姿勢、家族のためにも働きたいという気持ち、その両方を圭さんは尊重して応援しているのだと思います」

小室家はアメリカで、一般的な家庭となんら変わらない日々を営んでいる。