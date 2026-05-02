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値段から祝いを感じるッ！

定期的に行なわれるAmazonセール。今は「ゴールデンウィーク スマイルセール」が開催中ですが、ゴールデンウィークって何かのお祝いでしたっけ？って思うレベルで気合入れた値下げがあります。

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 42mm 57,610円 Amazonで見る PR PR

最新のApple Watch Series 11、通常価格6万4800円のところ11％OFFで5万7610円！

さらに576pt付くので、実質5.7万くらいで回収できますね。明らかにお得！ Amazonありがてえ…。

自分の身体を知るためのギア、サイズそのままバッテリーが成長

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Apple Watchと聞くとスポーツやエクササイズに便利というイメージがありますけど、健康チェックギアとしての機能がとにかく豊富。

心拍数や心電図チェック、不規則な心拍、高血圧パターンの検知・通知など、自分ではなかなかわからない心臓系の不安をデータで可視化して通知してくれますし、睡眠スコアのチェックや睡眠時無呼吸の通知機能もあり。

毎日着けて過ごすだけで、ちょっとした安心感を得られるのがいいですねー。

Apple Watchの弱点であるバッテリー持ちも、最新のSeries 11は最大24時間と伸びていますし、15分で最大8時間可動と高速充電も更に進化。

おかげで、お風呂入っている間充電しておけば、寝る時もつけっぱなしでイケるレベルですね（みんな、お風呂の時って時計外しますよね？）。

Apple公式ストアで買うよりも明らかにお得なので、このタイミングで回収しておいたほうがいいと思います。

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