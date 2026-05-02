「N-BOX」サイズの新型「軽スライドドアワゴン」まもなく発売！

これまで日本の軽自動車市場といえば、国内メーカーが切磋琢磨する独自の領域でした。しかし、そんな市場に大きな変化が訪れようとしています。

2025年11月、中国のEV大手であるBYDが、日本市場向けに開発した新型の軽電気自動車「ラッコ」を発表し、大きな注目を集めています。

【画像】超カッコいい！ これが「N-BOX」サイズの「軽スライドドアワゴン」です！（13枚）

新型ラッコは、日本の街中でよく見かける軽ハイトールワゴンというスタイルを採用。ボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1800mmとなっており、これは国内で大人気のホンダ「N-BOX」とほぼ同じサイズです。

そして、N-BOXと同様に、フロントドアは一般的なヒンジ式ですが、後部座席にはスライドドアを装備しており、小さな子どもがいる家庭や狭い駐車場でも使い勝手の良い、日本独自のニーズをしっかりと捉えた設計になっています。

外観のデザインは、電気自動車らしくフロントグリルをなくした、シンプルでクリーンな印象が特徴です。一見すると日本車と見間違えるほど日本の街並みに馴染むスタイルで、「ジャパンモビリティショー2025」に出展されたプロトモデルも非常に高い関心を集めました。

車内に目を向けても、その「日本仕様」へのこだわりが感じられます。運転席や助手席の周りには使い勝手の良い大きな収納スペースが確保され、シートの背面にはカップホルダー付きのトレーが備え付けられるなど、日本の軽自動車ユーザーが重宝する機能が満載です。

一方で、最新のEVらしい先進性も忘れていません。インパネには2枚の大きな液晶パネルが配置され、メーターの確認やオーディオなどの操作を直感的に行えるよう工夫されています。

さらに、グレードによりますがパワーシートも装備される予定で、これまでの軽自動車の枠を超えた快適さが期待できそうです。

走行性能については、街中での運転がしやすい前輪駆動（FWD）方式を採用。搭載されるバッテリーは、用途に合わせて2つのタイプから選べ、航続距離200km以上を確保した「スタンダード」モデル（電池容量は約20kWh）、300kmを超える航続距離を目指す「ロングレンジ」モデル（約30kWh）という選択肢も用意されています。

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新型ラッコは、2026年の夏ごろに日本へ導入される予定です。

長年、国内メーカーがリードしてきた軽自動車の世界で、海外メーカー発の新しい選択肢がどのような存在感を示していくのか、その動向が注目されます。