朝ドラ「虎に翼」出演・安田聖愛、一般男性との結婚発表「お仕事も私生活も精進してまいります」
【モデルプレス＝2026/05/02】女優の安田聖愛（29）が5月2日、自身のInstagramを更新。結婚を発表した。
【写真】結婚発表の29歳女優「べらぼう」出演時の白塗りショット
「私、安田聖愛は2026年5月1日に一般男性の方と入籍いたしました」と報告。「マイペースな私を穏やかに温かく見守ってくださっている皆様にはいつも感謝しております」とつづり「優しさと思いやりを常に心に持ち、お仕事も私生活も精進してまいります」と記している。
安田は1996年6月23日生まれ、秋田県出身。2010年、「第35回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを獲得した。近年の主な出演作は、NHK連続テレビ小説「虎に翼」（2024年）、同局系大河ドラマ「べらぼう」（2025年）、テレビ東京系「元 科捜研の主婦」（2026年）など。また、龍角散のどすっきりタブレットのCMにも出演している。（modelpress編集部）
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【写真】結婚発表の29歳女優「べらぼう」出演時の白塗りショット
◆安田聖愛、結婚発表
「私、安田聖愛は2026年5月1日に一般男性の方と入籍いたしました」と報告。「マイペースな私を穏やかに温かく見守ってくださっている皆様にはいつも感謝しております」とつづり「優しさと思いやりを常に心に持ち、お仕事も私生活も精進してまいります」と記している。
◆安田聖愛、大河ドラマ「べらぼう」などに出演
安田は1996年6月23日生まれ、秋田県出身。2010年、「第35回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを獲得した。近年の主な出演作は、NHK連続テレビ小説「虎に翼」（2024年）、同局系大河ドラマ「べらぼう」（2025年）、テレビ東京系「元 科捜研の主婦」（2026年）など。また、龍角散のどすっきりタブレットのCMにも出演している。（modelpress編集部）
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