俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは5月1日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテと胸元が際立つロングドレス姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：Koki,さん公式Instagramより）

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俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは5月1日、自身のInstagramを更新。モロッコ・マラケシュで開催されたルイ・ヴィトンのイベントでのドレス姿を披露しました。

【写真】Koki,、ゴールドのロングドレス姿

世界的セレブとのスリーショットも

Koki,さんは「Thank you for the breathtaking experience @louisvuitton With the empowering, inspirational and breathtaking people」とつづり、3枚の写真を投稿。美しいデコルテや胸元が際立つゴールドのロングドレス姿を披露し、俳優でモデルのシン・ミナさん、歌手で俳優のビクトリアさんとのスリーショットなどを公開しています。

この投稿には、記事執筆時点の2日現在で2万8000件を超える「いいね！」が寄せられています。

ルイ・ヴィトンのイベントに参加

モロッコのマラケシュで開催された、ルイ・ヴィトンの2026年新作ハイジュエリー・コレクション「MYTHICA（ミシカ）」のローンチイベントに参加したKoki,さん。同日の別投稿では、ゴールドのロングドレス姿でたたずむ、まるで映画のワンシーンのような神秘的な姿を披露しています。気になる人はぜひチェックしてみてください。(文:福島 ゆき)