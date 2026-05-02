ニューストップ > ライフ総合ニュース > Koki,、美デコルテ際立つゴールドのロングドレス姿を披露！ 世界的セ… Koki,、美デコルテ際立つゴールドのロングドレス姿を披露！ 世界的セレブのスリーショットに反響 Koki,、美デコルテ際立つゴールドのロングドレス姿を披露！ 世界的セレブのスリーショットに反響 2026年5月2日 13時10分 All About リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは5月1日、自身のInstagramを更新。モロッコ・マラケシュで開催されたルイ・ヴィトンのイベントでのドレス姿を披露しました。【写真】Koki,、ゴールドのロングドレス姿世界的セレブとのスリーショットもKoki,さんは「Thank you for the breathtaking experience @louisvuitton With the empowering, inspirational and breathtaking people」とつづり、3枚の写真を投稿。美しいデコルテや胸元が際立つゴールドのロングドレス姿を披露し、俳優でモデルのシン・ミナさん、歌手で俳優のビクトリアさんとのスリーショットなどを公開しています。 この投稿には、記事執筆時点の2日現在で2万8000件を超える「いいね！」が寄せられています。ルイ・ヴィトンのイベントに参加モロッコのマラケシュで開催された、ルイ・ヴィトンの2026年新作ハイジュエリー・コレクション「MYTHICA（ミシカ）」のローンチイベントに参加したKoki,さん。同日の別投稿では、ゴールドのロングドレス姿でたたずむ、まるで映画のワンシーンのような神秘的な姿を披露しています。気になる人はぜひチェックしてみてください。(文:福島 ゆき) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【写真】Koki,、ゴールドのロングドレス姿 木村拓哉＆工藤静香の次女・Koki,、美デコルテ際立つ圧巻スタイルを披露！ 美しい純白ドレスに大反響 Koki, へそ出しコーデで異次元のくびれボディ披露！ 「FENDI」と「VERSACE」コラボコレクションを紹介