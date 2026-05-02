“お天気キャスター”椿野ゆうこ、スーツ姿から一変 “色気マシマシ”でギャップ全開
アイドルグループ・ひめもすオーケストラの椿野ゆうこによるデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 椿野ゆうこ「色気マシマシ」』の発売を記念し、誌面カットが公開された。知的な経歴と大胆な表現のギャップが際立つ内容となっている。
【別カット】髪かき上げ…抜群のスタイルをみせる椿野ゆうこ
椿野ゆうこは2000年8月1日、京都府生まれ。2020年にグループのメンバーとしてデビューし、茨城大学で気象学を専攻。2024年に気象予報士試験に合格し、防災士資格も取得するなど、知性派としても知られている。
今回の作品では、後輩に誘われて訪れた二郎系ラーメン店を舞台に、妄想をかき立てるシチュエーションを展開。公開されたカットでは、スーツ姿で1人ラーメンを食べる姿を捉えており、大盛りの一杯に苦しむ様子を見かねた隣席の男性に「ちょっと休んでいきましょうか。介抱しますよ」と声をかけるなど、積極的な一面をのぞかせる。
さらに物語は自宅へと移り、スーツから徐々に解放されていく姿が描かれる。ランジェリー姿へと変化していく過程や、思わず視線を引き寄せる表情の数々が収められ、“裏メニュー”のような特別感のあるカットが並ぶ構成だ。
朝の光が差し込む中、髪をかき上げるシーンも収録されており、柔らかな光とともに見せる自然体の魅力が印象的。知的なバックグラウンドと大胆な表現が交差する一冊として仕上がっている。
【別カット】髪かき上げ…抜群のスタイルをみせる椿野ゆうこ
椿野ゆうこは2000年8月1日、京都府生まれ。2020年にグループのメンバーとしてデビューし、茨城大学で気象学を専攻。2024年に気象予報士試験に合格し、防災士資格も取得するなど、知性派としても知られている。
さらに物語は自宅へと移り、スーツから徐々に解放されていく姿が描かれる。ランジェリー姿へと変化していく過程や、思わず視線を引き寄せる表情の数々が収められ、“裏メニュー”のような特別感のあるカットが並ぶ構成だ。
朝の光が差し込む中、髪をかき上げるシーンも収録されており、柔らかな光とともに見せる自然体の魅力が印象的。知的なバックグラウンドと大胆な表現が交差する一冊として仕上がっている。