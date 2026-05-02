バランスボールを器用に乗りこなすワンちゃんがSNSで注目を集めている。



【写真】すごいバランス感覚ですね

「久々に乗りました」の一言とともに動画を投稿したのは飼い主の「複雑奇怪な浪速っ子」さん。(@yoshimitropp)



器用にバランスボールに飛び乗っただけでなく、玉乗りのように撮影する複雑奇怪な浪速っ子さんのそばまで近づいてくるではないか。



この驚きの映像に、SNSユーザーからは



「すごい！」「上手！」「可愛い！」「すごいバランス感覚だ！」



と称賛の声が。



玉乗りをしているのは、ジャックラッセルテリアのシャーロットちゃん9歳。 とっても頭がよく活発で、ドッグパルクールが大好きな女の子とのこと。



複雑奇怪な浪速っ子さんにお話を聞いた。



ーー玉乗りの芸を披露できるようになったのはいつからですか？



複雑奇怪な浪速っ子：初めて乗ったのは、2020年の5月だと記憶しています。パソコンに向かっていると、視界の端っこに私の目線の高さで犬が不自然に移動していくのに気がついて、二度見しました。



ーー投稿への反響について



複雑奇怪な浪速っ子：SNSではアンチが出やすいのですが、こんなにたくさんの人に見ていただいて、誰しもが楽しんでいただいているのが本当に嬉しいです。シャーロットはボケて人を笑わせたり驚かせたりするのが大好きな芸人的なところがあります。人を楽しませるとご褒美がもらえるからということなのですが、人との関わり方を心得た賢い犬です。



◇ ◇



教え込んだわけではなく、自ら人を楽しませようと芸を披露するシャーロットちゃんの姿は飼い主さんだけではなく多くのSNSユーザーを楽しませることとなった。



なお飼い主の複雑奇怪な浪速っ子さんは大阪阿倍野にて直輸入ワイン専門店「aux nuages」を営んでいる。高品質の手作り、または生産限定品のワインをワイナリーから直輸入販売しているというこだわりのお店。興味がある方はぜひ訪れてみていただきたい。



（よろず～ニュース特約・すみれ）