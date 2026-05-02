【ウルトラマンシリーズ】PLSTコラボのアートなTシャツが5月下旬に登場！
「PLST（プラステ）」とウルトラマンシリーズ60周年記念コラボレーションのメンズTシャツ全4柄が、5月下旬より発売開始される。
＞＞＞ULTRAMAN グラフィックTをチェック！（写真18点）
日本特撮テレビシリーズの金字塔『ウルトラマン』は1966年の放送当時、最高視聴率42.8%を記録し、社会現象となった。放送から60年を経過した現在も、ウルトラマンシリーズ作品は展開されており、世代を超えた世界観はグローバルに拡大している。
このたび「ウルトラマンとファッションを、アートで繋ぐ」をコンセプトに、不気味さと造形美を併せ持つ三面怪人ダダと概念的な存在が際立つ四次元怪獣ブルトンをモチーフとして、プラステならではの視点で再構築したメンズTシャツが、5月下旬より全国の店頭及びオンラインにて発売される。
また、Tシャツ4柄を揃えたEC限定発売のコンプリートセットを購入した方全員に、オリジナルトートバッグがプレゼントされる。
プラステはこれまで、日常のさまざまなシーンにきちんとをくれる服として、着ている人を美しくみせる服を提案してきた。
今回、ウルトラマンシリーズ60周年を記念して、ベーシックでクリーンな服作りを軸としてきたプラステならではの視点で、単純にキャラクターのイラストを前に出すのではなく「削ぎ落とし」「再構築」を行い、日常に取り入れやすいスタイリッシュなTシャツを制作。コンセプトは、「ウルトラマンとファッションを、アートで繋ぐ」。アートとの親和性が特に高い「三面怪人ダダ」と「四次元怪獣ブルトン」の2体と共に、彼らを着るのではなく、世界観を身にまとう「大人のワードローブに自然に溶け込む ”デザインT” 」を目指したそう。
全4柄は、メンズの定番商品であるストレッチコットンブレンドTシャツを採用。なめらかな肌触りと適度なハリ感が特徴だ。1枚で着てもだらしなく見えにくく、インナーとしても合わせやすく汎用性が高いため、気温が上昇するこれからの季節も心地良く着られる一枚となっている。
（C）円谷プロ
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日本特撮テレビシリーズの金字塔『ウルトラマン』は1966年の放送当時、最高視聴率42.8%を記録し、社会現象となった。放送から60年を経過した現在も、ウルトラマンシリーズ作品は展開されており、世代を超えた世界観はグローバルに拡大している。
また、Tシャツ4柄を揃えたEC限定発売のコンプリートセットを購入した方全員に、オリジナルトートバッグがプレゼントされる。
プラステはこれまで、日常のさまざまなシーンにきちんとをくれる服として、着ている人を美しくみせる服を提案してきた。
今回、ウルトラマンシリーズ60周年を記念して、ベーシックでクリーンな服作りを軸としてきたプラステならではの視点で、単純にキャラクターのイラストを前に出すのではなく「削ぎ落とし」「再構築」を行い、日常に取り入れやすいスタイリッシュなTシャツを制作。コンセプトは、「ウルトラマンとファッションを、アートで繋ぐ」。アートとの親和性が特に高い「三面怪人ダダ」と「四次元怪獣ブルトン」の2体と共に、彼らを着るのではなく、世界観を身にまとう「大人のワードローブに自然に溶け込む ”デザインT” 」を目指したそう。
全4柄は、メンズの定番商品であるストレッチコットンブレンドTシャツを採用。なめらかな肌触りと適度なハリ感が特徴だ。1枚で着てもだらしなく見えにくく、インナーとしても合わせやすく汎用性が高いため、気温が上昇するこれからの季節も心地良く着られる一枚となっている。
（C）円谷プロ
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