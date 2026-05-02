明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の女性上司」に関する調査を実施しました。【バラエティ部門】の2位は「指原莉乃」さん、では1位は？ （サムネイル画像出典：指原莉乃さんの公式Instagramより）

写真拡大

明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の女性上司」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、【バラエティ部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！

【10位までの全ランキング結果を見る】

2位：指原莉乃


2位は、タレントの指原莉乃さんでした。

親しみやすさや現実的な視点を持ち、フラットなコミュニケーションができる上司像として支持を集めました。等身大の目線で接してくれそうなイメージが、新入社員から評価されています。

1位：いとうあさこ



1位は、お笑い芸人のいとうあさこさんでした。

バラエティ番組で見せる「親しみやすい」「優しい」といったイメージにより、4年連続で1位を獲得しました。部下の気持ちを理解してくれそうな上司像として、男女問わず多くの支持を集めています。
(文:All About ニュース編集部)