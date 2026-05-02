カタール航空は、「3日間限定セール」を5月1日から3日まで開催する。

日本発のビジネスクラス、エコノミークラス航空券を対象に、最大10％を割り引く。搭乗期間は5月1日から8月31日まで。東京/成田発のエコノミークラス往復運賃例は以下の通り。

現在、日本路線は東京/成田〜ドーハ線のみ運航している。6月16日から大阪/関西〜ドーハ線の運航を再開し、週5往復で運航する。

対象都市は、ヨーロッパがパリ、バルセロナ、ロンドン、ミラノ、ローマ、マドリード、フランクフルト、アムステルダム、チューリッヒ、ウィーン、アテネ、プラハ、コペンハーゲン、ダブリン、マンチェスター、ベルリン、リスボン、ジュネーブ、ラルナカ、イスタンブール。中東がドバイ。アフリカがカイロ、カサブランカ、ナイロビ、ラゴス、ケープタウン。アジアがマレ、ラホール、カラチ。

・東京/成田発着

マドリード（125,690円）、バルセロナ（143,290円）、カサブランカ（143,370円）、チューリッヒ（145,510円）、ローマ（151,590円）、ウィーン（155,340円）、パリ（156,570円）、アテネ（162,190円）、ロンドン（170,180円）