父が脳出血で意思疎通が難しい状態です。口座の暗証番号が分からず引き出せないのですが、年金を代理で受け取る方法はありますか？

本人の口座から勝手に引き出すことはできない理由

まず前提として、銀行口座は名義人本人の財産として厳格に管理されています。そのため、たとえ家族であっても、暗証番号が分からない状態で自由に引き出すことは原則できません。金融機関は不正利用を防ぐため、本人確認を重視しており、意思確認ができない場合は手続きが制限されます。

仮に正規の手続きを経ずに出金しようとすると、取り引きの拒否につながる可能性もあります。そのため、正規の制度を利用して「代理で受け取る仕組み」を整えることが重要です。時間はかかる場合もありますが、安心して管理できる状態を作ることが結果的に家族の負担軽減につながります。



年金を代理で受け取る方法とは

年金については、日本年金機構は代理人による年金手続き（委任）に対応しており、家族が代わりに受け取ることが可能です。この制度は、病気や障害などにより本人が手続きできない場合に、家族などが代理人として年金を管理できる仕組みです。

手続きを行うには、医師の診断書や本人の状態を証明する書類が必要になります。また、代理人として認められるには、配偶者や子など一定の関係が求められます。申請が認められると、年金の受取口座を変更することができ、家族による管理がしやすくなります。

この制度を利用すれば、暗証番号が分からない既存口座に依存せず、別の口座で年金を管理できるようになります。ただし、申請から認定までには一定の期間がかかるため、早めに手続きを始めることが大切です。



より確実に管理するなら成年後見制度も検討

回復が見込めない状態が続く場合は、「成年後見制度」の利用も検討すべきです。この制度は、判断能力が不十分な人に代わって、家庭裁判所が選んだ後見人が財産管理や契約を行う仕組みです。

成年後見人が選任されると、預金の管理や年金の受け取りも法的に認められた形で行えるようになります。金融機関も後見人の権限を前提に対応するため、手続きがスムーズになる点が大きなメリットです。

ただし、申し立てには書類準備や費用がかかり、手続きもやや複雑です。そのため、まずは年金の代理手続き（委任）で対応しつつ、必要に応じて成年後見制度へ移行するという流れも現実的です。



早めの対応で生活資金の不安を減らそう

意思疎通が難しい家族の口座や年金の問題は、放置すると生活費の確保に直結する大きな課題になります。しかし、委任による代理手続きや成年後見制度といった公的な仕組みを活用すれば、適切に管理することは可能です。

重要なのは、自己判断で無理にお金を動かそうとせず、正しい手続きを踏むことです。手続きには時間がかかるため、状況が落ち着いたらできるだけ早く年金事務所や専門家に相談することをおすすめします。制度を上手に活用することで、家族の生活を守りながら安心して介護に向き合える環境を整えていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー