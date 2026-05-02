「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

いい中間管理職とダメな中間管理職

同じ役職でも、「この人は優秀だ」と評価される中間管理職と、「あの人はダメだ」と見なされる人がいます。

その差は、コミュニケーション能力でも、性格でもありません。

結論から言えば、違いはたった1つ。

「ルールをつくり、守らせているかどうか」です。

チームを「集団」から「組織」に変える力

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

「姿勢のルール」を決めてそれを守らせるのには、大きなメリットがあります。

それは、メンバーに「この輪の中にいるんだ」「この会社の一員なんだ」という認識を持たせられることです。

学生時代の友達グループを想像してみてください。

自分たちの中で、「悪口は言わない」などの暗黙のルールをみんなが守っていれば、「こいつは仲間だな」と思ったはずです。

逆に、その暗黙のルールを破るような人間が出てきたら、「こいつとは仲間で居続けるのは難しいな」と思ったはずです。

――『リーダーの仮面』より

ルールとは、単なる決まりごとではありません。

「この組織の一員である」という認識をつくる装置です。

いい中間管理職は、この機能を理解しています。

だからこそ、意図的にルールを設計し、チームを「ただの集まり」から「機能する組織」へと変えていきます。

ルールは「言語化」して初めて意味を持つ

会社は学校ではありませんから、そのルールを「言語化」してシェアすることが必要です。

口頭だけで伝えるのではなく、メールや共有ファイルなどで文章にし、いつでも見られるようにします。

ルールはそのチーム、組織ごとに違って構いません。極論を言えば、なんでもいい。「できる・できない」が存在しないルールを守らせる、ということが重要です。

それにより、「上司と部下」「リーダーとメンバー」の関係をつくっていきます。

「姿勢のルール」がない組織では、組織に対する帰属意識が働きにくくなります。

――『リーダーの仮面』より

ダメな中間管理職は、「言わなくてもわかるだろう」「空気で伝わるだろう」と考えます。

その結果、ルールは曖昧になり、チームは個人プレーの集まりになります。

一方で、いい中間管理職は違います。

ルールを明確に言語化し、誰でも同じように理解できる状態をつくります。

「例外」をつくった瞬間に崩壊する

ただし、ルールが部下ごとに異なるのはNGです。

たとえば、「あなたは会議には来られるときだけでいいよ」や「あなたは日報を月末にまとめて出す人だよね」と、人によってそれぞれルールが違うような状況です。

よかれと思ってこれをしてしまうと、組織への帰属意識は薄れます。

ルールは「全員が守れる範囲」で統一すべきです。

共通のルールを守っていることイコール、その組織の一員であるという認識を持つことになります。

――『リーダーの仮面』より

ここが最も重要なポイントです。

ルールは「全員に同じように適用される」からこそ意味があります。

ダメな中間管理職ほど、「この人は特別」「あの人は忙しいから」と例外をつくります。

その瞬間、ルールは崩れ、組織の一体感も消えます。

リーダーは仮面をかぶれ

いい中間管理職は、ルールをつくり、言語化し、全員に守らせます。

ダメな中間管理職は、ルールを曖昧にし、例外をつくり、結果として組織を壊します。

その差は、たった1つ。

ルールを扱う力です。

だからこそ、リーダーは仮面をかぶりましょう。

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計185万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。