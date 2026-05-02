「これらを使いこなせれば、MBAで学習する課題の8割以上に対応できる」

そう謳うのが、書籍『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』（ダイヤモンド社）だ。この本は、国内で圧倒的なシェアを占める日本No.1のビジネススクールであるグロービスが、授業やコンサルティングの現場で定番となっている「有名フレームワークTop100」を厳選し、使いやすさを重視して図解したビジネス書である。

ビジネスの定石であり先人の貴重な知恵であるフレームワークを使いこなせれば、それだけでビジネスパーソンの生産性は何倍にも上がるという。

この記事では、そんな同書から一部を抜粋・編集し、あらゆるビジネスパーソンにとって強力な武器となるフレームワークの重要性について紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・上村晃大）

マイナスをゼロにするだけが「問題」ではない

ビジネスの現場において、「問題解決」という言葉は日常的に使われます。しかし、仕事ができない人や現状維持で満足してしまう人は、この言葉の意味を非常に狭く捉えています。

クレームが起きたら謝罪して終わらせる。ミスが発覚したら修正して終わらせる。たしかにそれも必要な仕事ですが、それだけでは足りません。

ビジネスにおける「問題解決」の真の定義について、『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』では次のように解説されています。

つまり、マイナスをゼロに戻すこと（顕在型問題の解決）だけでなく、今のゼロの状態から「あるべき姿」というプラスに向けてギャップを埋めること（潜在型問題の解決）こそが、ビジネスにおける真の問題解決なのです。

組織を伸ばす「あるべき姿」の条件

では、その「あるべき姿」はどのように設定すればよいのでしょうか。

「売上を100倍にする」といった非現実的な夢を語るだけでは、人は動きません。『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』には、こう続きます。

現状に満足せず、常に「あるべき姿」とのギャップを見つけ出し、それを埋める行動を起こしていきましょう。

（本稿は、『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』の内容をもとに構成したオリジナル記事です）

