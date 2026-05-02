JO1金城碧海、白岩瑠姫、豆原一成が『音道楽√』で藤岡アナに握手やハグ！河野純喜は神ファンサも

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JO1が、5月8日24時50分より放送の読売テレビ『音道楽√』（読み：おとどうらくルート）に出演することが発表された。

■JO1がJAMである藤岡宗我アナウンサーと「JO1クイズ対決」

アーティストの素顔やルーツに迫る“関西発”の音楽番組『音道楽√』。今回は、先日全米デビューも発表され、さらに勢いに乗るグローバルボーイズグループ・JO1がクイズ対決に挑む。

京セラドーム大阪での公演初日を終えたばかりのJO1が登場。番組HOSTを務める藤岡宗我アナウンサーは、JO1が誕生したオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から応援し続けるJAM（JO1の公式ファンネーム）ということもあり、初共演に緊張と興奮が隠せない様子。まず、各メンバーの魅力を改めて書き記してきたという藤岡のノートを河野純喜＆佐藤景瑚が読み上げていき、JO1愛の深さに各メンバーがうれしそうな表情を浮かべるなか、自身のパートだけ情報が薄いと川西拓実がクレームを入れる事態に!?

そんなJO1と藤岡は「JO1クイズ対決」と題された、JO1の知識で競い、勝ったほうがご褒美を貰えるという企画を行うことに。リーダーの與那城奨をはじめとするJO1のメンバーたちが「僕らのことだったら負ける気はしない」と余裕を見せるも、1問目のイントロクイズで藤岡が先制。それをきっかけにJO1の負けず嫌いっぷりに火が付き、熾烈な争いが繰り広げられていく。

また、憧れの存在を前に緊張しっぱなしの藤岡のリアクション見たさに、金城碧海、白岩瑠姫、豆原一成らが次々と握手やハグなどを仕掛け、藤岡は汗が吹き出すほどタジタジになる。

そして、ラストの問題では、藤岡がアナウンサーデビュー時からロールモデルと公言し続けてきた河野との直接クイズ対決が実現。対決中には、河野からの神ファンサも飛び出す。本人対ファン、異例のクイズ対決に勝利するのは果たして…!?

その他、番組では、奇妙礼太郎が想い出の地「生駒山上遊園地」周辺を巡るロケを放送。代表曲「オー・シャンゼリゼ」の弾き語りパフォーマンスも届ける。

■番組情報

読売テレビ『音道楽√』

05/15（金）24:50～25:20

※時間変更の可能性あり

※中京テレビ・東海地区は、11日遅れで放送

※放送後にTVer、ytvMyDo！にて見逃し配信

出演：JO1、藤岡宗我（ytvアナウンサー）、奇妙礼太郎、樋口大喜（FM802 DJ）

■【画像】クイズ対決をするJO1と藤岡アナ

■関連リンク

『音道楽√』番組サイト

https://www.ytv.co.jp/otodoraku_root/

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/