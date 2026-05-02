セリエA 25/26の第35節 ピサとレッチェの試合が、5月2日03:45にアレーナ・ガリバルディにて行われた。

ピサはフィリップ・ストジルコビッチ（FW）、ステファノ・モレオ（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレッチェはワリド・シェディラ（FW）、ラメック・バンダ（FW）、ラッサナ・クリバリ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

52分に試合が動く。レッチェのワリド・シェディラ（FW）のアシストからラメック・バンダ（FW）がゴールを決めてレッチェが先制。

しかし、56分ピサが同点に追いつく。メーディ・レリス（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

64分、ピサが選手交代を行う。サムエレ・アンゴリ（DF）からイドリッサ・トゥーレ（MF）に交代した。

その直後の65分レッチェが逆転。サンティアゴ・ピエロッティ（MF）のアシストからワリド・シェディラ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。レッチェが1-2で勝利した。

なお、ピサは43分にアントニオ・カラッチョロ（DF）、61分にミシェル・アビシェル（MF）、82分にラフィウ・ドゥロシンミ（FW）、90分にヘンリック・マイスター（FW）に、またレッチェは66分にワリド・シェディラ（FW）、88分にサンティアゴ・ピエロッティ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-02 05:50:17 更新