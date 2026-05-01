平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は2日目を迎える。注目は11Rだ。

安定感抜群の栃茨コンビが中心だ。復調した真杉が仕掛けどころを逃さず巻き返し、絶好調の吉田がゴール前で差す。連覇へ好発進を決める。怖いのは中国コンビ。トップスピードは一枚抜けている太田。カカリ切ってしまえばそう簡単には捲れず、番手の清水に展開が向く。穴は唯一ライン3車となった寺崎。久々の実戦でレース勘に不安は残るが、ダッシュを生かす展開なら一発がある。

＜1＞吉田拓矢 前回は疲れが出て感触は良くなかったが、その後は合宿をやったり、いい練習ができた。真杉君へ。

＜2＞寺崎浩平 前回のウィナーズカップは花粉症もひどくて体の感覚が良くなかった。練習の感じは悪くない。フレームを元の寸法のものに戻す。自力で。

＜3＞太田海也 W杯から帰国後に疲労で熱が出た。その後は5日間くらい練習した。自力。

＜4＞三谷将太 前回はいろいろと試したいことを試した。近畿3番手で。

＜5＞菅田壱道 疲れの蓄積でバランスなどを崩していたが整えられた。直前は北日本合宿に参加。自力自在。

＜6＞山田久徳 前回も体の感じは悪くなかった。点数がないのに前を回してもらったので寺崎君へ。

＜7＞清水裕友 徐々に良くなって去年よりもいいのかな。体調も問題ない。太田君へ。強いので走る前からいっぱいですね。

＜8＞阿部力也 疲れが抜けて前回くらいからいい感じに。同県の菅田さんへ。

＜9＞真杉匠 2場所前の西武園くらいから良くなっている。武雄記念後は次の日から合宿に行って、その後はバンクと街道で練習して悪くなかった。前で自力。