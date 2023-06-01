ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は８１ドル安 シカゴ日経平均先物は５万９４８０円
NY株式1日（NY時間15:06）（日本時間04:06）
ダウ平均 49570.28（-81.86 -0.16%）
ナスダック 25132.75（+240.44 +0.97%）
CME日経平均先物 59480（大証終比：+60 +0.10%）
欧州株式1日終値
英FT100 10363.93（-14.89 -0.14%）
独ＤＡＸ 休み
仏ＣＡＣ40 休み
米国債利回り
2年債 3.886（+0.017）
10年債 4.377（+0.006）
30年債 4.963（-0.003）
期待インフレ率 2.499（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.037（0.000）
英 国 4.964（-0.048）
カナダ 3.526（-0.017）
豪 州 5.019（-0.045）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝102.15（-2.92 -2.78%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4636.20（+6.60 +0.14%）
ビットコイン（ドル）
78492.75（+2026.41 +2.65%）
（円建・参考値）
1232万6501円（+318227 +2.65%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49570.28（-81.86 -0.16%）
ナスダック 25132.75（+240.44 +0.97%）
CME日経平均先物 59480（大証終比：+60 +0.10%）
欧州株式1日終値
英FT100 10363.93（-14.89 -0.14%）
独ＤＡＸ 休み
仏ＣＡＣ40 休み
米国債利回り
2年債 3.886（+0.017）
10年債 4.377（+0.006）
30年債 4.963（-0.003）
期待インフレ率 2.499（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.037（0.000）
英 国 4.964（-0.048）
カナダ 3.526（-0.017）
豪 州 5.019（-0.045）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝102.15（-2.92 -2.78%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4636.20（+6.60 +0.14%）
ビットコイン（ドル）
78492.75（+2026.41 +2.65%）
（円建・参考値）
1232万6501円（+318227 +2.65%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ