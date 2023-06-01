NY株式1日（NY時間15:06）（日本時間04:06）
ダウ平均　　　49570.28（-81.86　-0.16%）
ナスダック　　　25132.75（+240.44　+0.97%）
CME日経平均先物　59480（大証終比：+60　+0.10%）

欧州株式1日終値
英FT100　 10363.93（-14.89　-0.14%）
独ＤＡＸ　　休み
仏ＣＡＣ40　　休み

米国債利回り
2年債　 　3.886（+0.017）
10年債　 　4.377（+0.006）
30年債　 　4.963（-0.003）
期待インフレ率　 　2.499（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.037（0.000）
英　国　　4.964（-0.048）
カナダ　　3.526（-0.017）
豪　州　　5.019（-0.045）
日　本　　2.504（-0.013）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝102.15（-2.92　-2.78%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4636.20（+6.60　+0.14%）

ビットコイン（ドル）
78492.75（+2026.41　+2.65%）
（円建・参考値）
1232万6501円（+318227　+2.65%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ