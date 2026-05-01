【40代・50代】若見えする人は“黒バッグばかり持たない”。春コーデが重く見える理由
どんな服にも合わせやすく、つい手に取ってしまう黒バッグ。便利なアイテムなのは確かですが、春コーデにおいては“頼りすぎ”が印象を落としてしまうことにつながりかねません。自然と若く見える人は、バッグの選び方で軽さを整えているものです。
黒バッグは便利だが“印象が固定されやすい”
黒はコーデを引き締めてくれる一方で、印象を強く残す色でもあります。そのため、服を変えていても黒バッグを合わせ続けることで、全体の雰囲気が似て見えやすくなります。
▲服を変えても、黒バッグだと印象が似て見える
特に春は、光が柔らかく色の軽さが際立つ季節。そこに黒の重さが加わると、どこか抜けきらない印象につながるでしょう。
若見えする人は“バッグで印象チェンジ”している
自然と若く見える人のバッグを見てみると、黒だけに偏っていないことが多いもの。ベージュやグレージュ、オフホワイトなど、軽さのある色を取り入れることで、コーデに自然な抜けが生まれます。また、色だけでなくバッグの形を変えることで、同じ服でも印象に変化を出しやすいでしょう。
“バッグだけ変える”が実は一番簡単なイメチェン方法
コーデを変えたいと思うと、つい服を見直しがちですが、実はバッグを変えるだけでも印象は大きく変わります。例えば、いつものデニムスタイルでも、黒バッグを淡い色に変えるだけで、全体の軽さや季節感が自然に整います。服を変えなくても、バランスは十分に調整できるのです。
▲淡い色＋形の違いで、同じコーデでも軽さが出る
黒バッグが決して悪いと言っているわけではありません。むしろ、コーデを引き締める役割としては有効です。ただし、どんなコーデにも合わせるのではなく、全体のバランスを見てバッグを見直すことも大切。黒バッグに頼りすぎず、色や形、大きさで軽さを足すという使い分けが、コーデを軽やかに見せるポイントになります。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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