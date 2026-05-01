古代エジプト英雄に声優直筆の縁！ エムスタイル「天空のアムネジア」小泉萌香さん直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン

記事ポイント 声優・小泉萌香さんの直筆サイン色紙が合計5名に当たるキャンペーンを開催中公式Xフォロー＆リポスト（2名）とゲーム内応募（3名）の2経路で応募可能応募期間は2026年5月15日（金）15時59分まで 声優・小泉萌香さんの直筆サイン色紙が合計5名に当たるキャンペーンを開催中公式Xフォロー＆リポスト（2名）とゲーム内応募（3名）の2経路で応募可能応募期間は2026年5月15日（金）15時59分まで

スマホRPG「天空のアムネジア」で、新英雄キャラクター「イシス」の追加を記念した直筆サイン色紙プレゼントキャンペーンが始まっています。

「イシス」の声を担当する声優・小泉萌香さんの直筆サイン色紙が、公式Xとゲーム内の2つの応募経路から合計5名に贈られます。

エムスタイル「天空のアムネジア」小泉萌香さん直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン





開催期間：2026年5月1日（金）00:00〜5月15日（金）15:59賞品：声優・小泉萌香さんの直筆サイン色紙（合計5名）応募方法：公式Xフォロー＆リポスト（2名）／ゲーム内応募（3名）対応機種：iOS 13.0以降、Android 6.0以降プレイ料金：無料（一部有料・アイテム課金あり）

「天空のアムネジア」は、エムスタイルが提供するiOS・Android向けのスマホRPGです。

新英雄キャラクター「イシス」のリリースに合わせ、「イシス」役を担当する声優・小泉萌香さんの直筆サイン色紙が当たるキャンペーンを、2026年5月1日から5月15日の15時59分まで実施しています。

公式Xとゲーム内の2つの応募ルートがあり、それぞれ独立した抽選で当選者が決まります。

新たな英雄として登場した「イシス」は、古代エジプトの神々を彷彿とさせる黒と金の装飾的な衣装をまとったキャラクターです。

青緑の魔法エフェクトと砂嵐を纏った全身戦闘ポーズのイラストで描かれており、神話的な存在感を放っています。

声優・小泉萌香さんの声が吹き込まれることで、「天空のアムネジア」の壮大な世界観に新たな神話的英雄が加わります。

公式Xフォロー＆リポストで応募（2名）





公式Xアカウント「【公式】天空のアムネジア（@amnesia_mstyle）」をフォローし、対象のポストをリポストすることで応募が完了します。

抽選で2名に直筆サイン色紙が届けられます。

Xアカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外となります。

ゲーム内から応募（3名）

「天空のアムネジア」をダウンロードし、ゲーム内の条件を満たして応募券を獲得したうえで専用ページから応募すると、抽選で3名に直筆サイン色紙が贈られます。

応募条件の詳細と注意事項はゲーム内で案内されています。

アプリはiOS 13.0以降・Android 6.0以降に対応し、基本無料でプレイできます（一部アイテム課金あり）。

当選者への通知は公式Xのダイレクトメッセージまたはゲーム内メッセージで届きます。

連絡後は指定期限内の返信が必要で、期限を過ぎると当選権利は無効となります。

「天空のアムネジア」サイン色紙キャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンへの応募対象の地域はどこですか

A. 日本国内在住の方が対象で、海外への発送には対応していません。

Q. サイン色紙に当選者名やシリアルナンバーが記入される場合があるのはなぜですか

A. 転売防止のための措置で、事務局側で当選者の氏名またはシリアルナンバー（あるいは両方）が記入される場合があります。

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