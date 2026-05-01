◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島７―３中日（１日・マツダスタジアム）

広島が今季３度目の連勝で、借金を５に減らした。マツダの中日戦は開幕４連勝で昨季から７連勝。ともに１９年以来７年ぶりの大型連勝となった。

先発・岡本は念願の先発転向後初勝利。６回途中で６安打５四球を与えながら１失点の粘投だった。４回以外は得点圏に走者を背負った。６回に１死一、三塁を招いたところで降板。２番手・高が犠飛の１点のみでとどめ、リードを守った。

打線は３回に坂倉が先制打。マツダでは２戦連続無得点中だったが、４月２１日・ヤクルト戦の４回以来、２５イニングぶりの得点となった。５回には小園のタイムリーでリードを広げた。

２―１の７回には先頭・秋山が今季初の猛打賞となる右翼線二塁打。１死満塁から野間の一塁へのゴロがボスラーのファンブル＆悪送球を誘い、２点を追加した。さらに佐々木の右飛を捕った鵜飼の送球が一塁塁審に直撃している間に三塁走者が生還した（記録は鵜飼の悪送球）。なおも２死三塁からドラフト１位・平川（仙台大）が右前適時打。一挙４点を加えた。８回には途中出場の二俣が今季１号ソロを放った。

中継ぎ陣は８回にドラフト２位・斉藤汰（亜大）が代打・土田に２ランを被弾したが、リードを守った。