ニトリは、おうちで手軽に夏のひんやりメニューを楽しめる「夏の調理家電」3商品の販売を、4月下旬よりニトリネットにて開始した。全国のニトリ店舗では5月下旬から発売を予定している。

【画像あり】3つ全部コードレスなのでスペースを気にせず、持ち運びが楽々

ラインアップは、「コードレス スリムアイスクリームメーカー」「コードレス スリムかき氷器」「ミニ流しそうめん器」の3種類。いずれも「食卓での使いやすさ」と「省スペース」をコンセプトに開発された。

3商品に共通する特長は大きく3つ。1つ目は、コードレス仕様や乾電池式の採用により、コンセントの位置を気にせず、ダイニングテーブルやベランダ、アウトドアなど好きな場所で使える点。2つ目は、付属のレシピブック（Web公開含む）を活用することで、味付き氷や冷凍フルーツを使ったかき氷、途中でナッツを追加できるアイスクリーム、フルーツポンチを流して楽しむそうめん器など、アレンジを広げられる点。3つ目は、スリム・コンパクト設計でオフシーズンの収納場所に困らず、本体以外のパーツや保冷容器が丸洗い可能でお手入れも簡単な点だ。

「コードレス スリムアイスクリームメーカー」は、容器をあらかじめ冷凍庫で冷やし、食材を入れてタイマーをセットするだけでなめらかな自家製アイスが完成する充電式モデル。スリム形状で冷凍庫内に収まりやすく、途中での食材追加投入にも対応する。

「コードレス スリムかき氷器」は、手に持っても置いても使える充電式のかき氷器。刃の調整が可能で、ふわふわからシャリシャリまで氷の粗さを変えられる。専用の製氷カップが2個付属し、味付き氷や冷凍フルーツを使ったアレンジメニューにも対応する。

「ミニ流しそうめん器」は、自宅にあるお好みの器にセットするだけで流しそうめんを楽しめる乾電池式の手のひらサイズ。使用可能な器は直径約16～23cm、高さ約7cm以上で本体が平らに置けるもの。そうめんだけでなく、フルーツポンチなどアレンジも可能だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）