来季ACLエリートは日本勢5チーム出場へ!! 新たに京都と特別大会準VのPO出場内定、広島・神戸にも繰り上げの可能性

来季ACLエリートは日本勢5チーム出場へ!! 新たに京都と特別大会準VのPO出場内定、広島・神戸にも繰り上げの可能性