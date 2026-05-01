Perfumeドキュメンタリー映画、本編映像解禁！「自分のために何かするっていうことが初めて」（のっち）

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Perfume25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』（5月15日全国公開）より、本編映像が3本解禁された。

■スタッフから大きな拍手で迎えられ涙ぐむメンバーの姿も

◇『決断までの道のり篇』

Perfumeの3人がコールドスリープを決断するまでを振り返る『決断までの道のり篇』。毎日話し合いを続けながら、全員で素直な気持ちを出し合ったこと、そして、そのなかには「ワクワク」という気持ちがあったことをそれぞれが明かし、3人の前向きな気持ちが印象的なワンシーンとなっている。

◇『ライブの裏側”花束“篇』

コールドスリープ前最後のライブとなった『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』終了後のひと幕を切り取った『ライブの裏側”花束“篇』。スタッフから大きな拍手で迎えられ、花束を受け取り涙ぐむメンバーの姿も。

◇『これからの3人編』

コールドスリープ発表後の3人が捉えられた『これからの3人編』。のっちが「自分のために何かするっていうことが初めて」と語り、“考え方のリハビリ”とあ～ちゃんが表すように、今までの生活とは違うマインドで進もうとする3人の姿も。ここでしか見ることのできない3人の様子に注目だ。

映画公開記念『Perfume AFTER SIGNAL PROJECT』も動き出し、公開に向けてますます盛り上がりを見せる『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』。詳細は、作品サイトをチェックしよう。

■映画情報

『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』

5月15日（金）全国公開

出演：Perfume

監督：佐渡岳利

音楽：中田ヤスタカ（CAPSULE）

配給：日活

(C)2026 Perfume “コールドスリープ” Film Partners.

■関連リンク

映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』作品サイト

https://www.perfume-web.jp/20×25-anniversary/perfume-movie/

Perfume OFFICIAL SITE

https://www.perfume-web.jp/