男子チャンピオンシップの戦いがスタート！ RS上位の2チームがどちらもストレート勝ち

1日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のチャンピオンシップ クォーターファイナルのGAME1が各地で行われた。

ついに始まった男子のチャンピオンシップ。レギュラーシーズン1位のサントリーサンバーズ大阪と2位の大阪ブルテオンが待つセミファイナル進出をかけ、3位のジェイテクトSTINGS愛知が6位の東京グレートベアーズと、4位のウルフドッグス名古屋が5位の広島サンダーズと、それぞれレギュラーシーズン上位チームのホームで対戦した。

試合は2カードともレギュラーシーズン上位のチームがストレート勝利。上位の実力を見せつけセミファイナル進出に王手をかけた。

GAME2は2日（土）、WD名古屋vs広島THが15時5分から、STINGS愛知vs東京GBが16時5分から行われる。

■大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP GAME1結果



ジェイテクトSTINGS愛知 3-0 東京グレートベアーズ

（25-21、25-22、25-20）



ウルフドッグス名古屋 3-0 広島サンダーズ

（25-17、25-21、26-24）