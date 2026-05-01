タレント・フリーアナウンサーの森香澄さん（30）が、ピーチ・ジョンのブランド新ミューズに就任することが発表され、第1弾となるビジュアル＆動画が解禁されました。



【写真】夏の爽やかランジェリーを華麗に着こなす森香澄さん

森さんは、マスターブランドであるPEACH JOHNと、「シンプルって、落ち着く。」をコンセプトに掲げる、2024年に誕生したPJ BASIC by PEACH JOHNのブラを着用。PEACH JOHNのビジュアルは、森さんが普段から愛用しているというブランドを代表するシリーズ「ナイスバディブラ」をはじめ、夏ランジェリーを着こなす爽やかなビジュアルに仕上がっています。日常にぴったりな着け心地を追求したPJ BASIC by PEACH JOHNならではの、自然体な表情やポーズのビジュアルに注目です。



着用することで、やせ型もグラマーさんもメリハリのある理想の比率に近づき、全身スタイルアップして魅せる、「ナイスバディブラ」シリーズ。「バストが上がって体全体もきれいに見えるし、ホールド感があって安心できます。」と、ミューズの森さんも「きれいに盛れて、頼れるブラ」とお気に入りだというシリーズです。



分厚い下厚カップでボリュームアップ＆寄せ上げ、くっきり盛り谷間をメイクする、ラクな着け心地の「ノンワイヤーブラ」。光沢ある生地調の部分と、繊細な花柄部分のマリアージュが美しいランジェリーライクなデザイン。新色は肌になじんで華やぐ、くすみカラーです。



接触冷感で着けた瞬間ひんやり、涼しい。PEACH JOHNの夏の定番ブラ「クーリッシュブラ」は、カップとサイドベルトの肌側に、接触冷感機能の生地を使用した、着けた瞬間ひんやり涼しい、猛暑対策ブラです。レースやカップ表側の生地、パッドにも通気性を考慮した素材でムレにくい仕様に。ざっくりとした網目で通気性のある大ぶりの花柄レースと、センターの3連リング型のチャームのデザインが、洗練された大人な色気を演出します。



シンプルで洗練されたデザインと、日常にぴったりな着け心地を追求したPJ BASIC by PEACH JOHNのシグネチャーアイテム「コットンミックスロゴノンワイヤー」シリーズから、バックホックのデザインの新色が登場。下厚カップで美胸をメイクしながら、ヘルシーでナチュラルな印象を作り出すシンプルなデザイン。身生地はコットン93%以上を使用したナチュラルな肌ざわりで、のびのび過ごしたい時や、軽めの運動時にも頼りになります。



森さんは1995年6月16日生まれ、東京都出身。2019年テレビ東京にアナウンサーとして入社。現在は俳優、タレントとして活動中。2024年2月にファースト写真集『すのかすみ。』(幻冬舎)を発売しました。



2024年6月には地上波初冠番組『森香澄の全部嘘テレビ』、近年はドラマ『伝説の頭 翔』、『3年C組は不倫してます。』、『奪い愛、真夏』などの話題作に出演。『栞ちゃん 心の声を聞かせてよ』、『年下童貞くんに翻弄されてます』では主演を務め、幅広く活躍しています。