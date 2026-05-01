TWICE・MINA、セルフネイルのとりこに MOMOもリスペクト「すごいなって」
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOが5月1日、都内で行われた『RIM loves MISAMO Ambassador ＆ Pop-up Launch Event』に登壇。MINAが、ハマっていることを明かした。
【集合ショット】おにあいのメガネをかけてクールな表情を浮かべるMISAMO
イベントでは、「めがね」にちなみ、「目がねぇ（目がない）」ことを発表することに。MOMOは、MINAについて「みーたんは、最近ネイルにハマっていて、自分でネイルを作ったりしていて、すごいなって思っています」とリスペクトのまなざしを向けた。
MINAは照れ笑いを浮かべつつ、「今年からセルフでネイルを始めたのですが、キラキラしたものや新しいものを見ると、ついつい買っちゃいます」と笑顔を見せた。
「RIM（リム）」は、ファッションアイウエアを発信するJINSの姉妹ブランド。ブランドアンバサダー就任を記念し、期間限定ストア「RIM loves MISAMO POP-UP STORE」を大阪・ルクアイーレ店、東京・渋谷スクランブルスクエア店の2都市でオープンする。
【集合ショット】おにあいのメガネをかけてクールな表情を浮かべるMISAMO
イベントでは、「めがね」にちなみ、「目がねぇ（目がない）」ことを発表することに。MOMOは、MINAについて「みーたんは、最近ネイルにハマっていて、自分でネイルを作ったりしていて、すごいなって思っています」とリスペクトのまなざしを向けた。
「RIM（リム）」は、ファッションアイウエアを発信するJINSの姉妹ブランド。ブランドアンバサダー就任を記念し、期間限定ストア「RIM loves MISAMO POP-UP STORE」を大阪・ルクアイーレ店、東京・渋谷スクランブルスクエア店の2都市でオープンする。