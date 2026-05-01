木下グループ発表

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の最新情報にネットが沸いた。4月28日の引退会見から3日、突然のニュースに驚きの声が広がった。

サプライズ発表にネット上のフィギュアファンが騒然となった。所属する木下グループは1日、三浦、木原がプロデュースするアイスショー「THE DESTINY」が誕生すると発表。7月31日〜8月2日の3日間、東京辰巳アイスアリーナで開催される。

木下グループの公式サイトでは「“運命”をテーマにアマチュア、プロを問わず未来へバトンを渡していく感動必至のアイスショーを“りくりゅう”が手掛けます」などと説明。「プロスケーターとしての二人の新しい挑戦に、どうぞご期待ください！」と呼び掛けた。

突然の一報を受け、ネット上では「なにこれ！ ウォッチしとこう」「めっちゃ行きたいっ」「これは楽しみすぎる」「う、嬉しい！ぜひ関西もご検討お願いします」「これは…一生分のりくりゅうを摂取できるやつ！！！」などと反響が相次いでいた。

りくりゅうの2人は今後、プロに転向して鮮やかなスケーティングを披露するだけでなく、指導者として後進の育成にも意欲を見せている。



（THE ANSWER編集部）