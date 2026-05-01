◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―巨人（１日・甲子園）

巨人・田中将大投手（３７）が３勝目を懸けて先発。初回を無失点で立ち上がった。

大城とのバッテリーで、強風が吹き荒れるマウンドへ。１死から３連打で満塁のピンチを招いたが、５番・大山を１４７キロで投ゴロに。ボテボテの打球となったが自ら本塁へ送球して間一髪アウトにした。阪神がリクエストしたが、覆らず判定通りアウトだった。その後２死満塁から小幡に３球を勝負を挑んで空振り三振。ピンチを脱した。

敵地で阪神相手に登板するのは今季２度目。前回は４月１６日に６回７安打３失点と粘投し２勝目をマークした。特別な意識は持たず「いつも通り」と平常心で腕を振ることを強調していた。勝利投手となれば、広島、ヤンキースなどで活躍した黒田博樹氏に並ぶ日米通算２０３勝を手にする。

プロ２０年目にしてチーム最年長となった右腕。開幕から４試合に先発し無傷の２勝、防御率１・７８と安定感を発揮している。

☆日米通算２００勝以上の投手

２０８勝（日９３・米１１５）ダルビッシュ有（日本ハム、レンジャーズ、カブス、パドレスなど）

２０３勝（日１２４・米７９）黒田博樹（広島、ドジャース、ヤンキース）

２０２勝（日１２４・米７８）田中将大（楽天、ヤンキース、巨人）

２０１勝（日７８・米１２３）野茂英雄（近鉄、ドジャース、デビルレイズなど）