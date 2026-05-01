【2026年5月の金運占い】章月綾乃があなたの“誕生日”で占う「今月の金運」
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運占い。あなたの生まれた日を手掛かりに、金運の動きを数秘術で占います。2026年5月のお金の動きを探っていきましょう。
月の前半は消費活動が活発になり、後半は蓄財に意識が向かうようになるはず。いずれも頑張りが形になりやすいため、稼ぐことに特化していくと、しっかり売り上げを上げることができるはず。使う時は使い、貯めるべきものはキープし、働く時は働く、メリハリをつけていくのがよさそうです。
金に糸目はつけないタイプ。使う時は、思い切りよくいく。たまのぜいたくが好き。
【2、11、20、29日生まれ】
コツコツ貯蓄タイプ。ある程度、手元にないと落ち着かない。お金の話は秘密主義。
【3、12、21、30日生まれ】
宵越しの銭はもたないタイプ。稼いだら稼いだ分だけ使い切る傾向がありそう。
【4、13、22、31日生まれ】
先立つものは金タイプ。金銭感覚はリアルで、シビア。リターンのない出費はしない。
【5、14、23日生まれ】
金が金を儲けるタイプ。投資のセンスあり。金銭感覚バッチリ、アンテナも良好。
【6、15、24日生まれ】
大盤振る舞いタイプ。お金が入ったら、パーッと使う。自分へのご褒美も買いがち。
【7、16、25日生まれ】
金は天下の回りものタイプ。あればあるなりに、なければないなりに過ごせるタイプ。
【8、17、26日生まれ】
チリも積もれば山となるタイプ。お金に対して無頓着で、成り行きに任せやすい。
【9、18、27日生まれ】
一獲千金タイプ。儲けることに貪欲。稼ぐスイッチが入ると、収入アップが無限大。
＜時間を買う＞
堅実モードで、出費をセーブしたくなるでしょう。そんな中、お金をかけるとしたら、速さと効率です。よりスピーディーに進める、終わらせることができるなら意味がありそう。
朝型ライフも、金運を底上げします。
【2、11、20、29日生まれ】
＜自己投資のチャンス＞
自分にお金をかけましょう。資格を取ったり、専門知識や技術を身に付けたりすると、それが、強みとなって、収入につながっていきます。
ただし、「楽そうだから」は、挫折のモト。やるからには、本腰を入れて！
【3、12、21、30日生まれ】
＜備える＞
付き合いがあったり、買い替えに迫られたり、出費が増えそう。他を調整し、バランスを取って。
また、「持ってくればよかった！」の不本意な出費にも注意を。傘やモバイルバッテリー、カーディガンなど、持ち歩いて！
【4、13、22、31日生まれ】
＜貯蓄タイム＞
節約スイッチが入って、あちこち上手に削れそう。自炊やDIYなどで、お金を使わない工夫が楽しいはず。
例外は、日用品の買い物。ローリングストックで、いつもよりも多めに手元に置いておくと安心です。
【5、14、23日生まれ】
＜フットワークがカギ＞
活気のある運勢。お金もそれなりに出ていきますが、いろいろ体験することで、お金儲けのヒントをつかんだり、いい仕事につながるご縁が結ばれたりしそう。あちこち手掛け、人に会って、運を動かしましょう。
【6、15、24日生まれ】
＜スタートアップ＞
何かを始めるのによいタイミングです。独立、開業も勢いがつきそう。
また、副業をスタートさせたり、作った物を売るシステムを試したり、アクティブに動いてみましょう。リゾートバイトやワーケーションも楽しめそう。
【7、16、25日生まれ】
＜削る、減らす＞
シンプル化が金運アップにつながります。持っているけれど、使わない物、着ない服などを処分してみて。本当に必要な物だけを残すことで、買い物のクオリティーも上がっていくはず。投資、保険も、見直すチャンス。
【8、17、26日生まれ】
＜ぜいたくのススメ＞
「この先、どうなるか分からない」と切り詰めモードになっていそう。でも、ストレスと不安は増すばかりで、我慢の甲斐（かい）がないみたい。
「今のうちに」と発想を変えて楽しむことも忘れずに。明日には明日の風が吹きます。
【9、18、27日生まれ】
＜日常のグレードアップ＞
物を見る目が確か！ あなたに合う物、必要な物がピンときそう。旅行先や出先でも、「あったらいいかも？」の出会いを見逃さずに。豊かな暮らしのモチベーションとなるアイテムに出会えるでしょう。“好き”に素直になって。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)
メリハリをつけて変化の多い1カ月となるでしょう。
月の前半は消費活動が活発になり、後半は蓄財に意識が向かうようになるはず。いずれも頑張りが形になりやすいため、稼ぐことに特化していくと、しっかり売り上げを上げることができるはず。使う時は使い、貯めるべきものはキープし、働く時は働く、メリハリをつけていくのがよさそうです。
誕生日別！ あなたの「基本キャラ」【1、10、19、28日生まれ】
金に糸目はつけないタイプ。使う時は、思い切りよくいく。たまのぜいたくが好き。
【2、11、20、29日生まれ】
コツコツ貯蓄タイプ。ある程度、手元にないと落ち着かない。お金の話は秘密主義。
【3、12、21、30日生まれ】
宵越しの銭はもたないタイプ。稼いだら稼いだ分だけ使い切る傾向がありそう。
【4、13、22、31日生まれ】
先立つものは金タイプ。金銭感覚はリアルで、シビア。リターンのない出費はしない。
【5、14、23日生まれ】
金が金を儲けるタイプ。投資のセンスあり。金銭感覚バッチリ、アンテナも良好。
【6、15、24日生まれ】
大盤振る舞いタイプ。お金が入ったら、パーッと使う。自分へのご褒美も買いがち。
【7、16、25日生まれ】
金は天下の回りものタイプ。あればあるなりに、なければないなりに過ごせるタイプ。
【8、17、26日生まれ】
チリも積もれば山となるタイプ。お金に対して無頓着で、成り行きに任せやすい。
【9、18、27日生まれ】
一獲千金タイプ。儲けることに貪欲。稼ぐスイッチが入ると、収入アップが無限大。
2026年5月の金運【1、10、19、28日生まれ】
＜時間を買う＞
堅実モードで、出費をセーブしたくなるでしょう。そんな中、お金をかけるとしたら、速さと効率です。よりスピーディーに進める、終わらせることができるなら意味がありそう。
朝型ライフも、金運を底上げします。
【2、11、20、29日生まれ】
＜自己投資のチャンス＞
自分にお金をかけましょう。資格を取ったり、専門知識や技術を身に付けたりすると、それが、強みとなって、収入につながっていきます。
ただし、「楽そうだから」は、挫折のモト。やるからには、本腰を入れて！
【3、12、21、30日生まれ】
＜備える＞
付き合いがあったり、買い替えに迫られたり、出費が増えそう。他を調整し、バランスを取って。
また、「持ってくればよかった！」の不本意な出費にも注意を。傘やモバイルバッテリー、カーディガンなど、持ち歩いて！
【4、13、22、31日生まれ】
＜貯蓄タイム＞
節約スイッチが入って、あちこち上手に削れそう。自炊やDIYなどで、お金を使わない工夫が楽しいはず。
例外は、日用品の買い物。ローリングストックで、いつもよりも多めに手元に置いておくと安心です。
【5、14、23日生まれ】
＜フットワークがカギ＞
活気のある運勢。お金もそれなりに出ていきますが、いろいろ体験することで、お金儲けのヒントをつかんだり、いい仕事につながるご縁が結ばれたりしそう。あちこち手掛け、人に会って、運を動かしましょう。
【6、15、24日生まれ】
＜スタートアップ＞
何かを始めるのによいタイミングです。独立、開業も勢いがつきそう。
また、副業をスタートさせたり、作った物を売るシステムを試したり、アクティブに動いてみましょう。リゾートバイトやワーケーションも楽しめそう。
【7、16、25日生まれ】
＜削る、減らす＞
シンプル化が金運アップにつながります。持っているけれど、使わない物、着ない服などを処分してみて。本当に必要な物だけを残すことで、買い物のクオリティーも上がっていくはず。投資、保険も、見直すチャンス。
【8、17、26日生まれ】
＜ぜいたくのススメ＞
「この先、どうなるか分からない」と切り詰めモードになっていそう。でも、ストレスと不安は増すばかりで、我慢の甲斐（かい）がないみたい。
「今のうちに」と発想を変えて楽しむことも忘れずに。明日には明日の風が吹きます。
【9、18、27日生まれ】
＜日常のグレードアップ＞
物を見る目が確か！ あなたに合う物、必要な物がピンときそう。旅行先や出先でも、「あったらいいかも？」の出会いを見逃さずに。豊かな暮らしのモチベーションとなるアイテムに出会えるでしょう。“好き”に素直になって。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)