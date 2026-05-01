「明らかに病んでる人の音楽だ」モナキ・じんのプレイリスト公開が話題に。「突然の重い選曲でワロタ」
純烈の酒井一圭さんがプロデュースする4人組男性グループ・モナキの公式X（旧Twitter）アカウントは4月30日、投稿を更新。メンバーのじんさんが選ぶ「影響を受けたアーティスト」のプレイリストを公開し、話題となっています。
【画像】モナキ・じんの「影響を受けたアーティスト」
X上では「良い曲しかない」「激アツすぎ」「センスがステキ！」や「突然の重い選曲でワロタ」「明らかに病んでる人の音楽だ」「聴いてる音楽ばりメンヘラなのおもろい」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像】モナキ・じんの「影響を受けたアーティスト」
「良い曲しかない」「激アツすぎ」同アカウントは2枚の画像を投稿し、じんさんが「影響を受けたアーティスト」のプレイリストを公開。amazarashiの『僕が死のうと思ったのは』、大森靖子さんの『マジックミラー』、BUMP OF CHICKENの『ギルド』など、全12曲が選出されています。これを見た人の反応はさまざまなようです。
初ワンマンライブを開催また、同アカウントは29日、「モナキとして初ワンマンライブを『竹取の湯』にて開催させていただきました!!」と報告。じんさんらメンバー4人での集合ショットや、観客との記念ショットを載せています。また、じんさんも同アカウントを通して「初のワンマンを純烈さんの聖地であるスーパー銭湯で、しかも満員御礼という状態で迎えられたこと、本当に感謝感激です」とコメントしました。今後の活躍にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)