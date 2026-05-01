酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【画像】東ブクロ氏のすこやかなまなざし

【夏場のフサフサがいい】

【お悩みNo.183】セックスより気持ちいいことを教えてください。 私、セックス依存症かもしれません。 このままだとまずいので何か気持ちいいこと見つけたいです。【PN:ゆかいな向井・20代・女性・会社員】

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――ブクロさんにとってセックスより気持ちものは果たしてあるのでしょうか。

逆に教えてください。セックスより気持ちいいことなんてそうそうないでしょう。簡単には思い浮かばない。

セックスにはいろいろ含まれてますよね。性欲を満たすだけじゃなくて一晩を共にできた達成感だったり、それも含めてセックスは確かに気持ちがいい。

――この人はセックス依存症と言ってるので、行為自体に依存している可能性があります。

そうなると他に打ち込めるものを探すのもいい。それこそゴルフのバーディー取るんは気持ちいいですよ。だからコンパするよりゴルフ行く方が楽しいなって思えてきましたから。

――ところで、なんでみんなバーディーって言うんでしょう？ ホールインワンやアルバトロスじゃダメ？

それはリアリティがないからですよ。現実的にほとんどありえない。でもバーディーは狙ってうまくいったらできる可能性がある。ある程度上手くなってくるとラウンドで一回あるかないか。その一回を追い求めてるんです。

――それがセックスより気持ちいい。

同じくらい気持ちがいいですね。でもゴルフとセックスは意外に似てるとこあるな。今日はいけるやろうと思って行けんかったとか、今日は二人ともお持ち帰りできそうやぞみたいな。だからゴルフが楽しくなって、そればっかりにならなくなったのかもしれません。

――それとは。

セックスばっかりね。毎日違う女の子と飲み歩いてというのから少し距離を置いた。ゴルフは疑似セックスかもしれない。

――どちらもボーボーに生えた真ん中にある穴を狙う。

芝目もじっくり堪能しますね。夏場のフサフサがやはりいい。

――セックスとゴルフ以外で気持ちがいいことはもうない。

あとはサウナかもしれないですよね。あれは気持ちいい。だからグラビアアイドルはみんなサウナ行くんじゃないですかね。

――サウナ好きはセックス好き。

それはイコールだと思いますよ。サウナ好きのタレントって、だいたいサウナ好きの相手と結婚するでしょう。サウナとエッチはあの浮遊感が似てるのかな。臨死体験に近いというか、あれが女性のイク感覚に近いのかもしれませんね。女性を口説こうと思ったら、まずはサウナに誘うといいと思いますよ。

【僕のベロは乳首を舐めるためにある】

【お悩みNo.184】私は、自他ともに認めるMだと思うのですが、エッチする際に寸止めされるのが好きです。でも中々パートーナーに寸止めして欲しいとは言えず......。

本当は前戯中にイきそうって言ったら意地悪っぽく手を止めてほしいなとか思ってしまいます。こんなことを言ったら引かれちゃうでしょうか。ブクロさんは寸止めプレイをした事ありますか？【PN:Rちゃん・30歳・会社員】

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――ブクロさんは寸止めをする。

まあまあしますね。うん。入り口だけを攻め続けますね。

――それはおちんちんで。

そう、先っぽだけで、恥丘からあそこの周りをちんこの先でそっとなぞりますね。

――おちんちんで一筆書き。「の」の字ですか？

いやいや、上下が多いんじゃないですか。あそこを棒でなぞります。上下でこすって相手の反応を見ます。時々クリトリスの部分をいじって、ちょっと入れてみて、すぐに抜いてみたいな。最後まで入れてって相手が言うのを待ちます。

――そして挿入タイム。

散々焦らしたあとに、グッと挿れて、ピストンもしてないのに相手が絶頂迎えるみたいなのが最高です。それが一番喜ばれますね。

――挿れるタイミングはどう見計らうのでしょう。

それは向こうにいきそうって言わせないと。早くしてって言われい。だから焦らしている。そうすると相手はもっと興奮する。

――もしかしたら、それが正しいセックスなのかも。

それは知らないですけど。向こうが、その迎え入れる体勢ができてないのに入れてまうのが一番良くないことやと思うんです。心の準備というか、頭がそっちに切り替わってへん時に始まると、たいして気持ち良くないまま終わってしまう。それって相手のスイッチが入ってないから。

――セックスは日常から非日常に切り替えてエロモードに切り替える。

まあ、ぶっちゃけ、僕が前戯をしないので、そこで焦らして興奮させるという効果もある。

――焦らしはブクロ流前戯。舐めたくないからお茶濁してるってこと。

いやいや、お茶を濁すなんて失礼な。舐めないぶん、ちんこをつかった焦らしは何パターンかありますね。挿れて抜いてなぞってそっと円をかいて。

――頑なにクンニをせずすべてをちんこだけで完結させようとする。

前にXでバズった時もあんなに「クンニしろ」って言われるとは思いませんでしたね。でも、僕のベロは乳首を舐めるためにあるんです。

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●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official

取材・文・撮影／キンマサタカ