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小学館集英社プロダクション(ShoPro)は、ウイスキー評論家の山岡秀雄氏が厳選した「『BLACK LAGOON』ラベル・ウイスキー」2種を発売する。

今回発売されるのは、2001年「サンデーGX」4月号にて読み切り掲載、2002年より連載が開始された「BLACK LAGOON」に登場するレヴィとバラライカのラベルウイスキー。価格は、「レヴィ」ラベルの「グレンマレイ2008」が23,100円、バラライカラベルの「ベン・ネヴィス2012」が20,350円。

どちらも抽選販売となり、5月15日12時から5月24日23時59分までウイスキー専門サイト「WHISKY MEW（ウイスキーミュウ）」にて予約を受け付ける。1人各1本まで申し込むことが可能で、抽選販売数は「グレンマレイ2008」が223本、「ベン・ネヴィス2012」が233本。抽選により当選した人のみ購入できる。

□ウイスキー専門サイト【WHISKY MEW（ウイスキーミュウ）】

「BLACK LAGOON」ラベル・ウイスキー 概要

①「レヴィ」ラベル／グレンマレイ2008

販売価格：23,100円

総本数223本。700ml。熟成年数16年。アルコール度数47.7％

原材料はモルト。原産地はスコットランド（英国）

②「バラライカ」ラベル／ベン・ネヴィス2012

販売価格：20,350円

総本数233本。700ml。熟成年数13年。アルコール度数52.8％

原材料はモルト。原産地はスコットランド（英国）

抽選販売について

抽選予約受付期間：

2026年5月15日12:00～5月24日23:59

抽選販売数：①グレンマレイ2008＝178本、②ベン・ネヴィス2012＝188本

※抽選により当選した⽅への販売となります。

※お一人様、各1本までのお申し込みとなります。

(C)広江礼威／小学館