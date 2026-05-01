佐藤勝利主演ショートドラマ『すべての美しいモンスター』大原櫻子、山本耕史らキャスト＆ビジュアル解禁！
佐藤勝利が主演する縦型ショートドラマ『すべての美しいモンスター』より、大原櫻子、山本耕史らの出演が発表され、あわせてキービジュアルも解禁された。
【写真】佐藤勝利、30代は「新体制のtimeleszを引っ張っていきたい」
本作は、STARTO ENTERTAINMENTの新たな取り組みである縦型ショートドラマ“エスドラ”の第2弾作品。
佐藤演じる“イケメンすぎるゾンビ”こと、お化け屋敷「怪奇迷路」の雇われ店長・淳平の同僚には、俳優・歌手として活躍中の大原櫻子。大原は、お化け屋敷のお化けという仕事に誇りを持ちながらも、迷いと不満を抱えて働くあさみを演じる。
そして、淳平に近づき、“ある仕事”を依頼する三木グループ会長・三木役には、数々の作品で圧倒的な存在感を放つ名優・山本耕史。三木から依頼された仕事の報酬で「怪奇迷路」の再起をもくろむ淳平たちだったが、予想もしない事件に巻き込まれることになる。彼らが生き抜いた先に見つけたものとは――。
「怪奇迷路」のキャストは、ゾンビの佐藤、フランケンの大原に加え、ゴーレム役の板橋駿谷、ウィッチ役の川面千晶の4人。特殊メイクということもあり、毎回4人で4時間に及ぶメイク時間を要するなど、撮影は時間との戦いとなった。そのほか、ふかわりょうや前野朋哉など個性派キャストがそろう。
佐藤は二宮健監督とMBS／TBSドラマ『アポロの歌』以来、2度目のタッグとなり、息ぴったりの撮影となった。二宮監督は「どんな勝利君が見たいか…」を連日考え、この淳平という役にたどり着いたという。
縦型ショートドラマ『すべての美しいモンスター』は、エスドラ公式YouTubeにて6月1日17時より配信。
【写真】佐藤勝利、30代は「新体制のtimeleszを引っ張っていきたい」
本作は、STARTO ENTERTAINMENTの新たな取り組みである縦型ショートドラマ“エスドラ”の第2弾作品。
佐藤演じる“イケメンすぎるゾンビ”こと、お化け屋敷「怪奇迷路」の雇われ店長・淳平の同僚には、俳優・歌手として活躍中の大原櫻子。大原は、お化け屋敷のお化けという仕事に誇りを持ちながらも、迷いと不満を抱えて働くあさみを演じる。
「怪奇迷路」のキャストは、ゾンビの佐藤、フランケンの大原に加え、ゴーレム役の板橋駿谷、ウィッチ役の川面千晶の4人。特殊メイクということもあり、毎回4人で4時間に及ぶメイク時間を要するなど、撮影は時間との戦いとなった。そのほか、ふかわりょうや前野朋哉など個性派キャストがそろう。
佐藤は二宮健監督とMBS／TBSドラマ『アポロの歌』以来、2度目のタッグとなり、息ぴったりの撮影となった。二宮監督は「どんな勝利君が見たいか…」を連日考え、この淳平という役にたどり着いたという。
縦型ショートドラマ『すべての美しいモンスター』は、エスドラ公式YouTubeにて6月1日17時より配信。