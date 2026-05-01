2児の母・石川梨華、具沢山の牛すじカレー公開「野菜たっぷりで美味しそう」「おしゃれなカフェみたい」の声
【モデルプレス＝2026/05/01】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。昼食の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】41歳元モー娘。「野菜たっぷり」彩り豊かな牛すじカレー公開
石川は「＃お昼ご飯何食べたんだろう」とハッシュタグを添え、自身の食事を投稿。「牛すじカレー 美味しかった」とつづり、雑穀米と福神漬けに、ゴロゴロとした野菜の入った牛すじカレーを披露した。
この投稿には「野菜たっぷりで美味しそう」「おしゃれなカフェみたい」「食欲そそる」「盛り付けが綺麗」「癒される」「優しいごはん」などと話題となっている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。「野菜たっぷり」彩り豊かな牛すじカレー公開
◆石川梨華、雑穀米を合わせた牛すじカレー公開
石川は「＃お昼ご飯何食べたんだろう」とハッシュタグを添え、自身の食事を投稿。「牛すじカレー 美味しかった」とつづり、雑穀米と福神漬けに、ゴロゴロとした野菜の入った牛すじカレーを披露した。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿には「野菜たっぷりで美味しそう」「おしゃれなカフェみたい」「食欲そそる」「盛り付けが綺麗」「癒される」「優しいごはん」などと話題となっている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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