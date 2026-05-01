37歳モテ女性芸人、“官僚との合コン”でまさかの結末　精鋭メンバーで挑むも…

4月30日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」が放送された。

盛山晋太郎（見取り図）が、「DMとかも結構きてる」「モテる」というゲストの稲田美紀（紅しょうが）は、最近官僚たちと合コンをしたそうで…。

【映像】モテまくり女性芸人、官僚合コンでの“初体験”を告白

以前ゲストの女性陣が、下着やAV、経験人数などについて赤裸々にトークし、話題を呼んだ“小声女子会”。半年ぶりの実施となった今回、ゲストの稲田は、かつてマッチングアプリで出会いを求めていたが、最近は合コンに力を入れていると明かした。

稲田によると、5対5で「官僚との合コンがあった」という。稲田以外の女性メンバーは、吉田結衣（カーネーション）、松浦志穂（スパイク）、薄幸（納言）、あいなぷぅ（パーパー）だった。

稲田としては、「（メンバーは）結構いろんなジャンルを揃えてみた」と自信があったが、参加者の誰1人として恋に発展することはなく、合コンは終了したという。

残念そうに振り返る稲田に、盛山は「ルミネ（theよしもと）の楽屋ごっそり持ってったみたいなメンツ！」とツッコミ。女性側の参加者が全員芸人だったことが敗因だと、笑いながら指摘した。