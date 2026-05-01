元SPEEDの上原多香子が沖縄のカラオケ大会に一般参加したことが話題になっているが、その出場の裏側とともに、上原の起業家としての顔も明らかになっている。

上原の最新事情を明かしたのは、沖縄県で製麺所や飲食店、土産品店などを経営する平良司（たいらつかさ）氏。平良氏は、村上信五とマツコ・デラックスがMCを務めるトークバラエティ番組『月曜から夜更かし』（日本テレビ系）に2018年に出演した際、酔った勢いで自身の性癖を暴露したことから、番組では「嫁ニー」の愛称で親しまれるようになったタレントでもある。

平良氏は4月29日、Instagramを更新し、自身の製麺所が監修した「島辛そば」が発売から1年が経ったことを報告。商品の企画から完成までに上原も深くかかわっていたことを報告し、さらに話題になった上原のカラオケ大会への一般参加の裏側も明かしたのだ。投稿では、「島辛そば」を手にする上原とのツーショットや、カラオケ大会のステージで踊る上原の動画などを添えている。

上原のカラオケ参加報道は、お笑いコンビ・飛石連休の藤井ペイジが4月25日、Xに《沖縄のお祭りで一般参加のカラオケ大会が始まったけど、SPEED歌ってる4人組の中にどう見ても本物が混じっている。》とステージ上の上原の写真を投稿したことが発端だ。

芸能記者が言う。

「上原さんは沖縄県那覇市で開催された『第2回 島ぜんぶでお〜きな祭り 沖縄国際文化祭』でおこなわれた『BONダンスカーニバル』で、ほかの3人とともにステージに上がり、1997年にリリースされたSPEEDの楽曲『White Love』でダンスを披露したようです。上原さんは、SPEED解散後、女優として活躍していましたが、2012年にET-KINGのMC・TENNさんと結婚しました。しかし、2014年にTENNさんが亡くなり、その後、舞台演出家の男性と2018年に再婚しました。男性とは2人の子どもをもうけています。2023年1月に沖縄に移住し、美容家として活動していましたが、同年7月に『FRIDAYデジタル』に実業家男性との不倫を報じられ、同年10月には同誌にその男性との新生活を始めたと報じられています」

平良氏は上原のカラオケ大会参加について《僕が主催したBONダンスイベントにも、「素人の島辛そば屋として友達と出るよー!」と駆けつけてくれた彼女の優しさ。仕事仲間として、本当に感謝しかありません》とつづり、大会参加の裏側を明かした。

さらに「島辛そば」について、上原とは3年前に出会い、沖縄への熱い想いを語り合うなかで始まった企画だったとして、上原についてこうつづっている。

《彼女は元SPEEDの上原多香子という看板を一度下ろし、ひとりの起業家として泥臭い努力を積み重ねてくれました。麺やスープ、島辛パウダーの試作はもちろん、工場に入ってパートさんと一緒に麺を作り、営業回りもこなす。その本気度は、誰よりも凄かった。幼い頃、沖縄から全国へ出た彼女の元気飯が「沖縄そば」。そこに、彼女が愛する「辛さ」を掛け合わせたのがこの『島辛そば』です。》

平良氏の投稿のコメント欄にはフォロワーから

《あのカラオケ大会にそんな素敵な裏話があったとは》

《ファンクラブに入り毎回コンサートを見に行ってたタカちゃんがこんな形で見れるなんて 会場にいた人達羨ましい》

《相変わらずの美しさ!お元気そうでなにより!》

といった声が寄せられている。

1996年にSPEEDがメジャーデビューしてから30年。今井絵理子は参院議員となり、最年長でリーダーだった新垣仁絵は2013年に結婚して事務所を退所。実質的に芸能活動を続けているのは島袋寛子だけとなった。起業家としての新たな道をスタートさせている上原だが、ファンが待ち望むSPEED再結成は、夢のまた夢となるのかもしれない。