AKB48の公式サイトが1日に更新され、花田藍衣（20）が体調不良のため活動を休止することを発表した。

「AKB48メンバーの活動に関するご報告」とし、「AKB48メンバー花田藍衣ですが、体調不良のため本日5月1日（金）よりAKB48の活動を休止し、休養させていただくことをご報告申し上げます」と休養することを発表した。

休演や欠席となるイベントや握手会などを案内。「なお、活動休止中はAKB48 Mailをはじめ、各種有料サービス、SNSの更新をお休みさせていただきます。活動復帰の目処が立ちましたら、改めてご報告いたします」と伝え、「ファンのみなさま ならびに関係者のみなさまには、ご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

また、本人のコメントも掲載。「いつも応援してくださる皆様へ」と題し、「昨年12月頃より、断続的に体調不良が続いており、万全な状態で活動することが難しく、本日より活動をお休みすることになりました。突然の発表になってしまい申し訳ございません」と謝罪。「また皆様に元気な笑顔でお会いできるよう、しっかりと回復に努めてまいりますので、活動再開までの間、温かく見守っていただけると嬉しいです。花田藍衣」とした。

花田は自身のXも更新。「突然の発表となり、申し訳ございません。体調不良のため、休養をいただく運びになりました。元気な姿で、またファンの皆さんの前に立てるように、しっかりと回復に努めていきます。ご心配をおかけしてしまい、申し訳ございません。待っていてくださったら嬉しいです」とつづった。