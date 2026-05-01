DXTEEN大久保波留＆田中笑太郎「ウチらちょーーかわいい」金髪ギャルメイクで雰囲気ガラリ「誰かわからなかった」「似合ってる」
【モデルプレス＝2026/05/01】6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）の公式Instagramが4月30日、更新された。メンバーの大久保波留と田中笑太郎のギャルメイク姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】6人組人気アイドルメンバー「誰かと思った」」金髪ギャルメイク姿
投稿では「ウチらちょーーかわいい」とつづり、華やかな金髪のロングウィッグにカラーコンタクトレンズ、存在感のあるつけまつげを装着しギャルに扮した大久保と田中が、「ギャル超かわいい」というフレーズが印象的なラッパーOHAYOの楽曲「GAL（feat. Shake Pepper ＆ Yvngboi P）」に合わせてダンスをする動画を公開。指先にはデコネイルが施された付け爪を光らせ、ギャルピースやほっぺハートなどのポーズを次々と繰り出しながら、ノリノリでダンスを披露した。
この投稿にファンからは「似合ってる」「一瞬誰かわからなかった」「可愛いすぎる」「顔が小さい」「ネイルが見たことないくらい派手」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】6人組人気アイドルメンバー「誰かと思った」」金髪ギャルメイク姿
◆大久保波留＆田中笑太郎、ギャルに変身
投稿では「ウチらちょーーかわいい」とつづり、華やかな金髪のロングウィッグにカラーコンタクトレンズ、存在感のあるつけまつげを装着しギャルに扮した大久保と田中が、「ギャル超かわいい」というフレーズが印象的なラッパーOHAYOの楽曲「GAL（feat. Shake Pepper ＆ Yvngboi P）」に合わせてダンスをする動画を公開。指先にはデコネイルが施された付け爪を光らせ、ギャルピースやほっぺハートなどのポーズを次々と繰り出しながら、ノリノリでダンスを披露した。
◆大久保波留＆田中笑太郎の投稿に反響
この投稿にファンからは「似合ってる」「一瞬誰かわからなかった」「可愛いすぎる」「顔が小さい」「ネイルが見たことないくらい派手」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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