三井物産<8031.T>が３日ぶりに反落している。同社は１日、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の純利益が前期比１０．３％増の９２００億円になる見通しを示した。２ケタの最終増益計画となったが、市場の高い期待値には届かなかったもようだ。株価は直近で水準を切り上げていたこともあって、利食い売りが優勢となっている。



年間配当予想は同２５円増配の１４０円とした。エネルギー部門で資産リサイクルや米国ガス事業が利益を押し上げる要因になると予想。ＪＡ三井リースで前期に一過性損失があった反動も寄与する。２６年３月期の純利益は前の期比７．４％減の８３３９億７１００万円だった。同時に三井物は２７年３月期から２９年３月期を対象とした中期経営計画を策定したと発表。２９年３月期の基礎営業キャッシュフローを１兆２０００億円（２６年３月期は９７８９億円）、純利益を１兆１０００億円、ＲＯＥ１２％（同１０．２％）に伸ばす目標を掲げた。



出所：MINKABU PRESS