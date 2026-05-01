お菓子の国が生んだクルマAIの相棒！ ソニー ウィシェフ＆ラズミュー

記事ポイント ソニーのクルマ用AIエージェントキャラクターの正式ネーミングが「ウィシェフ&ラズミュー」に決定LINEクリエイターズスタンプ（1セット40個・120円）が2026年5月1日より発売アイスクリームイベント「あいぱく」に5月2日・5月3日の2日間登場 ソニーのクルマ用AIエージェントキャラクターの正式ネーミングが「ウィシェフ&ラズミュー」に決定LINEクリエイターズスタンプ（1セット40個・120円）が2026年5月1日より発売アイスクリームイベント「あいぱく」に5月2日・5月3日の2日間登場

ソニーが提供予定のクルマ用AIエージェントの”顔”として開発されたキャラクターの正式ネーミングが「ウィシェフ&ラズミュー」に決定します。

ソニー・クリエイティブプロダクツとソニーグループのモビリティ事業部門が共同開発したこの2人は、スイーツをテーマにした世界観と親しみやすいデザインで、LINEスタンプの発売やリアルイベントへの参加など、複数のコンテンツ展開が同時にスタートしています。

ソニー「ウィシェフ&ラズミュー」





キャラクター：ウィシェフ（うさひつじ）＆ラズミュー（ねこひつじ）出身地：お菓子の国「クリムテイル」公式Instagram：@wichef_rasmew公式X：@wichef_rasmew

黄色いうさひつじの「ウィシェフ」と青いねこひつじの「ラズミュー」は、クリームの山々が連なる架空のお菓子の国「クリムテイル」に住む幼なじみのキャラクターです。

ソニーが提供予定のクルマ用AIエージェントの”顔”として誕生した2人は、「みんなが笑っていればスイーツはもっとおいしくなる！」という信念のもと、最高のパフェ作りを目指して活動しています。

天真爛漫で少し抜けたところがあるウィシェフと、おっとりしているけれどしっかり者のラズミューは、個性の対照的な息のあったコンビです。

クルマのAIエージェントというテクノロジーの役割に、スイーツへの愛情と人を楽しませることへの熱意を組み合わせたキャラクター設計が、この2人の特徴となっています。

「ウィシェフ&ラズミュー」というネーミング正式決定を機に、公式SNSでの新コンテンツ公開、LINEスタンプの発売、全国規模のアイスクリームイベントへの参加と、複数の展開が一斉にスタートします。

新コンテンツ





ウィシェフ迷路





ネーミング決定に合わせて公式SNSに登場したのが、スイーツの世界観をそのまま遊びに変えた2つのコンテンツです。

「ウィシェフを探せ」では、生クリームとフレンチトーストが重なるパフェにキャラクターステッカーが点在しており、甘くデコレーションされたビジュアルの中からウィシェフを探します。

迷路コンテンツでは、チェリーをのせた迷路柄プリンを黄色いウィシェフが覗き込むイラストとともに、食べ物をテーマにしたパズルが楽しめます。

LINEクリエイターズスタンプ





発売日：2026年5月1日（金）内容：1セット40個価格：50コイン／スタンプショップ、120円（税込）／LINE STORE購入先：LINEアプリ内スタンプショップ（iPhone／Android版）・LINE STORE

白い羽毛状のウィシェフと青いねこ型のラズミューが日本語のセリフとともに並ぶLINEクリエイターズスタンプが、2026年5月1日より発売されています。

日常会話で使いやすいデザインがそろっており、スタンプショップで購入したスタンプはスマートフォンアプリだけでなくPC版LINEでも利用・閲覧が可能です。

「あいぱく」への登場





あいぱく／アイスクリーム万博





イベント名：あいぱく／アイスクリーム万博会場：新宿住友ビル 三角広場日程：2026年5月2日（土）・5月3日（日）グリーティング時間：各日3回 12:00〜12:30・15:00〜15:30・17:00〜17:30（各30分）内容：ウィシェフとのグリーティング・限定ステッカープレゼント※あいぱくへの入場には別途料金がかかります

「アイスクリーム好きの楽園」をコンセプトに、全国から年間数十万人のアイスクリームファンが集う「あいぱく」（アイスクリーム万博）に、ウィシェフが登場します。

会場は東京・新宿住友ビルの三角広場で、2026年5月2日（土）と3日（日）の両日に開催されます。

各日3回・各30分間のグリーティングが実施され、ウィシェフと並んで写真を撮ることができ、参加者には限定ステッカーのプレゼントもあります。

公式InstagramとX（@wichef_rasmew）では、今後も新コンテンツが随時公開される予定です。

ネーミング決定を機にさまざまなコンテンツ展開がスタートしたウィシェフ&ラズミューは、ソニーのクルマ用AIエージェントサービスとともに活動の幅を広げていく予定です。

ウィシェフ&ラズミューの紹介でした。

よくある質問

Q. ウィシェフ&ラズミューが登場予定のクルマ用AIエージェントはいつ提供されますか

A. 提供時期はまだ発表されておらず、「提供予定」として開発が進んでいます。

サービスの詳細については今後の発表が予定されています。

Q. あいぱくでのウィシェフグリーティングに参加するには入場料がかかりますか

A. あいぱくへの入場には別途料金が必要です。

入場料の詳細はあいぱくの公式から案内されます。

グリーティングと限定ステッカーのプレゼントは、あいぱく入場者を対象に実施されます。

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