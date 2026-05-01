ミズノは7月9日、大阪市中央区の複合ビル「淀屋橋ゲートタワー」に、「ミズノゴルフ淀屋橋ゲートタワー」を出店する。

「淀屋橋ゲートタワー」は、大阪メトロ御堂筋線・京阪本線「淀屋橋駅」に直結する、地上29階・地下2階建ての複合ビル。淀屋橋の旧拠点エリアへの出店は5年ぶりとなる。

「ミズノゴルフ淀屋橋ゲートタワー」は、同ビル2階に出店し、ゴルフユーザーだけでなく、オフィスワーカーにも新たな価値を提供する。

「ミズノゴルフ淀屋橋ゲートタワー」では、ゴルフ用品の販売だけでなく、ゴルフクラブのフィッティングも可能。専用機器で測定したデータをもとに、消費者一人ひとりに最適なゴルフクラブを提案する。また、日常での着用を想定したライフスタイルアパレルや、ライフスタイルシューズも展開し、ゴルフユーザーに限らず、幅広い層に来店してもらえる新しいコンセプトショップとして展開する予定。

［店舗概要］

店名：ミズノゴルフ淀屋橋ゲートタワー

所在地：大阪市中央区北浜四丁目1番1号 204区画

営業時間：11:00〜20:00

面積：137坪（454.04m2）

定休日：不定休

オープン日：7月9日（木）

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com