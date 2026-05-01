米国でケータハム「セブン」に12台の限定車「セブン・マイアミ・スペシャル・エディション」発表！

英国ケータハム・カーズは、モータースポーツが開催される米国マイアミにて、新たな限定モデル「セブン・マイアミ・スペシャル・エディション」を公開しました。

製造されるのはわずか12台のみとなっており、そのうちの10台は米国内のケータハム正規販売店を通じて販売される予定です。

【画像】約220キロ出る！ めちゃ速い「2人乗りモデル」を画像で見る！（10枚）

発表会された「セブン・マイアミ・スペシャル・エディション」は、サーキットでの走行を主眼に置いた特別仕様車であり、マイアミ国際オートドロームの西キャンパスに位置するレースストリートにて、観戦に訪れたファンに向けて実車が公開されました。

本モデルのベースとなっているのは「セブンR」です。

外装は特注のアクアカラーで塗装されており、マイアミの自動車文化を称えるピンクとホワイトの限定デカールパックがあしらわれています。

さらに、車両後部にはマイアミを象徴するロゴとサーキットのシルエットがデザインされています。

また外装装備として、ホワイトに塗装された「7」グリル、620スタイルのノーズコーン、カーボン製のインジケーターポッドやクリアレンズパックを備えています。

さらには、LEDデイタイムランニングライト付きの高輝度ヘッドライトや、フルウインドスクリーン、フード、サイドスクリーンも装備。

足回りにはトラックサスペンションを採用し、ポリッシュリップ付きの13インチ「アポロ」ブラックアルミホイールを装着。ブレーキシステムは254mmのベンチレーテッドディスクと4ピストンキャリパーの構成です。

内装にも独自の意匠が採用されており、シートのヘッドレスト部分にはマイアミロゴの刺繍が施され、ダッシュボードには個別のシリアルナンバー入りプレートが取り付けられています。

また、手作業による生産工程を反映し、エンジンルーム内には車両の組み立てを担当した英国工場のビルダー2名の署名が刻印されたプレートも配置されています。

また内装および機能面では、トンネルトップとブーツカバーにカーボンビニールを使用しています。

クイックリリース付きのスエード製MOMOステアリングやシーケンシャルシフトライトを備えるほか、サーキット用途に対応する配管式の消火器システムやバッテリーマスターカットオフスイッチも搭載しています。

シャシにはラージシャシーを採用し、ロワードフロアやトラックデイ用のロールケージを備えています。

動力源として、自然吸気の2.0リッター直列4気筒フォード製デュラテックエンジンを搭載し、5速MTとの組み合わせにより、最高出力は210hp（7,600rpm）、最大トルクは203Nm（6,300rpm）を発揮。

車体重量は560kgであり、パワーウェイトレシオは375hp／tに達し、0-60mph加速は3.8秒、最高速度は136mph（約220km／h）を記録します。

※ ※ ※

ケータハムのオペレーション担当者であるトレバー・スチール氏によると、「マイアミはモータースポーツや高級自動車文化の中心地であり、今回の発表はブランドにとって重要な機会である」と説明しています。

ケータハムは米国市場の拡大に注力しており、マイアミのウォルト・グレース・ヴィンテージを新たなディーラーとして迎えています。

これに加えて、マイアミ・インターナショナル・オートドロームを拠点とする招待制の会員組織プレシジョン・ドライブ・クラブとの独占パートナーシップを発表し、ドライビング体験を提供する体制を整えています。