京都・明治天皇陵の真横にある“大豪邸”　25歳イケメン御曹司も継承する131年続く伝統芸能

MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。

4月28日（火）に放送された同番組には、京都で131年も伝統芸能を守り続けるプラチナファミリーが登場した。イケメン御曹司も継承する、その伝統芸能とは…？

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紹介されたプラチナファミリーは、京都で“ある伝統芸能”を守り続けてきた名門・若柳家。四世家元・若柳寿童さんは、三世家元だった夫から襲名して、流儀後継人に。

その息子で五世家元の吉蔵さんは、京都府文化賞功労賞を受賞。藤森や番組スタッフから、「イケメンだ！」「めちゃくちゃかっこいい！」と驚かれた孫の若柳吉亮蔵さん（25歳）も、跡を継ぐべく修業に励んでいる。

若柳家の邸宅は、京都市伏見区の一等地・明治天皇陵の真横にある。敷地に入ってまず目につくのは、庭師によってデザインされた美しい庭。水滴が琴のような音色を響かせる日本庭園最高技法の1つ・水琴窟（すいきんくつ）が配されている。

京都の宮大工が建てた大邸宅にあるのは、名門の名に相応しい調度品ばかり。玄関には日本芸術院賞を受賞した染色家・皆川月華がデザインした暖簾、リビングには厄除けとして巨大なアメジストの原石が置かれている。

そんな若柳家の邸宅には、広い稽古場もある。その理由は、若柳家が日本舞踊の五大流派の1つ・若柳流の宗家だからだ。

明治28年から続く若柳流は、現在全国5カ所に教室があり、生徒数は1000人以上になるそう。その歴史と規模を知ったスタジオの高嶋＆小泉は深く頷き、藤森も「すごい」と感心していた。