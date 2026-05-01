サッポロビール株式会社は、5月1日を「濃いめのレモンサワーの日」として制定。この記念日をきっかけに、2026年4月27日から5月10日(日)までの約2週間、東京都渋谷区のRAYARD MIYASHITA PARK 1階「渋谷横丁」全14店舗にて、期間限定イベント「濃いめ横丁」が開催中。

【写真】数量限定発売の「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」缶

RAYARD MIYASHITA PARK 1階「渋谷横丁」全14店舗にて「濃いめ横丁」が開催


「濃いめ横丁」では、横丁全体を「サッポロ 濃いめのレモンサワー」の世界観で装飾。各店舗が同商品に合う“濃いめし”メニューを提供し、提灯やのぼり、ポスターなどの装飾により、渋谷の中心で“濃いめ”の世界観を体感できる空間を演出する。

2026年4月27日から5月10日(日)まで、期間限定イベント「濃いめ横丁」を開催


近年、食品・飲料の値上げが続く中、節約志向やコストパフォーマンスを重視する意識が高まり、“濃さ”や満足感のある味わいを求める傾向が強まっている。「サッポロ 濃いめ」ブランドは、手搾りサワーのような味わいが特徴で、ギュッと手搾りしたような、しっかりすっぱいレモン味を手頃な価格で提供。2025年にはブランド計で前年比108%を達成するなど、一定の成長を遂げている。こうしたブランドの成長と消費者のニーズを踏まえ、「濃いめ」の価値をより多くの人に体験してもらいたいとの考えから、ゴールデンウィークに、「濃いめ横丁」を実施。

渋谷の中心で“濃いめ”の世界観を体感！


イベント期間中は、「濃いめのレモンサワー」を注文すると参加できるガチャキャンペーンや、フォトスポットでのSNS投稿企画なども実施される(※1)。また、4月28日から「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」を全国で数量限定発売する。

(※1)濃いめガチャキャンペーン、濃いめフォトスポット＆ハッシュタグ投稿キャンペーンともに4月27日から5月1日までの5日間限定

【写真】数量限定発売の「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」缶


■「濃いめ横丁」イベント概要

実施期間：2026年4月27日〜5月10日(日)

時間：全日11時〜朝5時(※店舗により異なる)

会場：渋谷横丁(RAYARD MIYASHITA PARK South 1階)

東京都渋谷区神宮前6丁目20番地10号

アクセス：JR・東京メトロ・東急・京王「渋谷」駅より徒歩約3分

「濃いめ横丁」イベントのようす


テーブルも濃いめのレモンサワーの装飾に！


■「濃いめし」メニュー

「濃いめ横丁」では、各店舗が「濃いめのレモンサワー」に合う「濃いめし」メニューを提供。全国各地のご当地グルメ店が、それぞれの得意分野を活かした、しっかり味の一品をラインナップしている。

【写真】濃いめのレモンサワーとご当地グルメ。手搾りのようなさわやかさと濃い味わいを同時に堪能できる


渋谷バル「骨付きローストチキン」(1429円)と濃いめのレモンサワー


濃いめしメニュー例

・渋谷バル：「骨付きローストチキン」(1429円)

・魚利喜：「すごいサバ焼き」(1209円)

・ラーメンステーション萬：「牛骨白湯ラーメン」(1200円)

・北海道食市：「鮭とたっぷり野菜のちゃんちゃんバター焼き」(1979円)

・布袋：「鳥皮餃子」(5個：769円)

・東北・関東食市：「横手焼そば」(989円)

・韓国食市：「ハニーマスタードチキン」(769円)

・九州食市：「大分ザンギ」(769円)

・近畿食市：「ホルモン串」(5本盛り：1539円)

・横浜中華食市：「つまようじラム串」(1099円)

・中国・四国食市：「蟹クリームコロッケ」(1個：549円)

・沖縄食市：「スパムハムカツタルタルソース」(659円)

・北陸食市：「蟹クリームコロッケ」(1個：549円)

・東海食市：「浜松ぎょうざ」(9個：879円)、(18個：1758円)

■濃いめガチャキャンペーン

4月27日から5月1日までの5日間限定で、「濃いめ横丁」内で「濃いめガチャキャンペーン」を実施。「濃いめのレモンサワー」を注文した人にガチャコインが配布され、ガチャを回すとその場で景品が当たる。濃いめオリジナルTシャツやオリジナルステッカーなどのグッズが当たるチャンスも用意されている。

※参加は1人1回限り。

※賞品がなくなり次第終了。

濃いめガチャキャンペーン


賞品

A賞：濃いめオリジナルTシャツ

B賞：濃いめオリジナルステッカー(デザイン1)

C賞：濃いめオリジナルステッカー(デザイン2)

「濃いめガチャキャンペーン」で狙える豪華賞品


■濃いめフォトスポット&ハッシュタグ投稿キャンペーン

4月27日から5月1日22時00分までの5日間限定で、「濃いめ横丁」入口付近にフォトスポットを設置。フォトスポットで撮影した写真にハッシュタグ「#PR」「#濃いめのレモンサワーの日」を付けて、自身のSNSアカウントから投稿した人に、濃いめのレモンサワーの日オリジナルステッカーをその場でプレゼント。

※参加は1人1回限り。

※賞品がなくなり次第終了。

賞品：濃いめのレモンサワーの日オリジナルステッカー

濃いめフォトスポット&ハッシュタグ投稿キャンペーン


フォトスポットで撮影して、ハッシュタグ投稿するだけで限定ステッカーが手に入る


■5月1日は濃いめのレモンサワーの日！限定品「もっと濃いめ」プレゼントキャンペーン概要

・キャンペーン内容：サッポロビール公式X(旧Twitter)アカウントをフォローし、期間中に投稿される対象ポストをリポストすると、抽選で100人に「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」特別6缶セットが当たる。

※当選後にサッポロビールウェブサイト会員への登録が必要。

・応募期間：2026年4月27日〜2026年5月7日(木)17時00分

・賞品：「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」特別6缶セット：100人

・応募資格：

日本国内在住の満20歳以上

X(旧Twitter)アカウントを所有し、サッポロビール公式Xアカウント(@SapporoBeer)をフォローしている人

・抽選：

厳正な抽選の上、当選者のみにサッポロビール公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにて連絡。当選連絡は2026年5月中旬の予定。

※当選は1人1回限り。

・賞品届け時期：2026年5月下旬以降を予定

※やむを得ない事情により、発送が若干遅れる場合あり。

・問い合わせ先：サッポロビール問い合わせ窓口

濃さがもっと進化！4月28日から数量限定発売開始。「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」


■「サッポロ 濃いめ」ブランドについて

満足感のある果実感“濃いめ”の味わいが大好評なサワーブランド。定番商品として、レモンのほか、グレープフルーツや季節限定商品の展開もしている。サッポロビールRTD史上最大の販売数量を誇る人気ブランド。

手頃な価格で、しっかりした“濃さ”と満足感を提供する「サッポロ 濃いめのレモンサワー」。この春は、限定イベント「濃いめ横丁」で、心ゆくまで濃いめの世界観を満喫してはいかがだろうか。

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※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。