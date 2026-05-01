GWの渋谷に「濃いめ横丁」が誕生！ご当地グルメと「サッポロ 濃いめのレモンサワー」を満喫しよう
サッポロビール株式会社は、5月1日を「濃いめのレモンサワーの日」として制定。この記念日をきっかけに、2026年4月27日から5月10日(日)までの約2週間、東京都渋谷区のRAYARD MIYASHITA PARK 1階「渋谷横丁」全14店舗にて、期間限定イベント「濃いめ横丁」が開催中。
【写真】数量限定発売の「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」缶
「濃いめ横丁」では、横丁全体を「サッポロ 濃いめのレモンサワー」の世界観で装飾。各店舗が同商品に合う“濃いめし”メニューを提供し、提灯やのぼり、ポスターなどの装飾により、渋谷の中心で“濃いめ”の世界観を体感できる空間を演出する。
近年、食品・飲料の値上げが続く中、節約志向やコストパフォーマンスを重視する意識が高まり、“濃さ”や満足感のある味わいを求める傾向が強まっている。「サッポロ 濃いめ」ブランドは、手搾りサワーのような味わいが特徴で、ギュッと手搾りしたような、しっかりすっぱいレモン味を手頃な価格で提供。2025年にはブランド計で前年比108%を達成するなど、一定の成長を遂げている。こうしたブランドの成長と消費者のニーズを踏まえ、「濃いめ」の価値をより多くの人に体験してもらいたいとの考えから、ゴールデンウィークに、「濃いめ横丁」を実施。
イベント期間中は、「濃いめのレモンサワー」を注文すると参加できるガチャキャンペーンや、フォトスポットでのSNS投稿企画なども実施される(※1)。また、4月28日から「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」を全国で数量限定発売する。
(※1)濃いめガチャキャンペーン、濃いめフォトスポット＆ハッシュタグ投稿キャンペーンともに4月27日から5月1日までの5日間限定
■「濃いめ横丁」イベント概要
実施期間：2026年4月27日〜5月10日(日)
時間：全日11時〜朝5時(※店舗により異なる)
会場：渋谷横丁(RAYARD MIYASHITA PARK South 1階)
東京都渋谷区神宮前6丁目20番地10号
アクセス：JR・東京メトロ・東急・京王「渋谷」駅より徒歩約3分
■「濃いめし」メニュー
「濃いめ横丁」では、各店舗が「濃いめのレモンサワー」に合う「濃いめし」メニューを提供。全国各地のご当地グルメ店が、それぞれの得意分野を活かした、しっかり味の一品をラインナップしている。
濃いめしメニュー例
・渋谷バル：「骨付きローストチキン」(1429円)
・魚利喜：「すごいサバ焼き」(1209円)
・ラーメンステーション萬：「牛骨白湯ラーメン」(1200円)
・北海道食市：「鮭とたっぷり野菜のちゃんちゃんバター焼き」(1979円)
・布袋：「鳥皮餃子」(5個：769円)
・東北・関東食市：「横手焼そば」(989円)
・韓国食市：「ハニーマスタードチキン」(769円)
・九州食市：「大分ザンギ」(769円)
・近畿食市：「ホルモン串」(5本盛り：1539円)
・横浜中華食市：「つまようじラム串」(1099円)
・中国・四国食市：「蟹クリームコロッケ」(1個：549円)
・沖縄食市：「スパムハムカツタルタルソース」(659円)
・北陸食市：「蟹クリームコロッケ」(1個：549円)
・東海食市：「浜松ぎょうざ」(9個：879円)、(18個：1758円)
■濃いめガチャキャンペーン
4月27日から5月1日までの5日間限定で、「濃いめ横丁」内で「濃いめガチャキャンペーン」を実施。「濃いめのレモンサワー」を注文した人にガチャコインが配布され、ガチャを回すとその場で景品が当たる。濃いめオリジナルTシャツやオリジナルステッカーなどのグッズが当たるチャンスも用意されている。
※参加は1人1回限り。
※賞品がなくなり次第終了。
賞品
A賞：濃いめオリジナルTシャツ
B賞：濃いめオリジナルステッカー(デザイン1)
C賞：濃いめオリジナルステッカー(デザイン2)
■濃いめフォトスポット&ハッシュタグ投稿キャンペーン
4月27日から5月1日22時00分までの5日間限定で、「濃いめ横丁」入口付近にフォトスポットを設置。フォトスポットで撮影した写真にハッシュタグ「#PR」「#濃いめのレモンサワーの日」を付けて、自身のSNSアカウントから投稿した人に、濃いめのレモンサワーの日オリジナルステッカーをその場でプレゼント。
※参加は1人1回限り。
※賞品がなくなり次第終了。
賞品：濃いめのレモンサワーの日オリジナルステッカー
■5月1日は濃いめのレモンサワーの日！限定品「もっと濃いめ」プレゼントキャンペーン概要
・キャンペーン内容：サッポロビール公式X(旧Twitter)アカウントをフォローし、期間中に投稿される対象ポストをリポストすると、抽選で100人に「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」特別6缶セットが当たる。
※当選後にサッポロビールウェブサイト会員への登録が必要。
・応募期間：2026年4月27日〜2026年5月7日(木)17時00分
・賞品：「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」特別6缶セット：100人
・応募資格：
日本国内在住の満20歳以上
X(旧Twitter)アカウントを所有し、サッポロビール公式Xアカウント(@SapporoBeer)をフォローしている人
・抽選：
厳正な抽選の上、当選者のみにサッポロビール公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにて連絡。当選連絡は2026年5月中旬の予定。
※当選は1人1回限り。
・賞品届け時期：2026年5月下旬以降を予定
※やむを得ない事情により、発送が若干遅れる場合あり。
・問い合わせ先：サッポロビール問い合わせ窓口
■「サッポロ 濃いめ」ブランドについて
満足感のある果実感“濃いめ”の味わいが大好評なサワーブランド。定番商品として、レモンのほか、グレープフルーツや季節限定商品の展開もしている。サッポロビールRTD史上最大の販売数量を誇る人気ブランド。
手頃な価格で、しっかりした“濃さ”と満足感を提供する「サッポロ 濃いめのレモンサワー」。この春は、限定イベント「濃いめ横丁」で、心ゆくまで濃いめの世界観を満喫してはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
【写真】数量限定発売の「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」缶
近年、食品・飲料の値上げが続く中、節約志向やコストパフォーマンスを重視する意識が高まり、“濃さ”や満足感のある味わいを求める傾向が強まっている。「サッポロ 濃いめ」ブランドは、手搾りサワーのような味わいが特徴で、ギュッと手搾りしたような、しっかりすっぱいレモン味を手頃な価格で提供。2025年にはブランド計で前年比108%を達成するなど、一定の成長を遂げている。こうしたブランドの成長と消費者のニーズを踏まえ、「濃いめ」の価値をより多くの人に体験してもらいたいとの考えから、ゴールデンウィークに、「濃いめ横丁」を実施。
イベント期間中は、「濃いめのレモンサワー」を注文すると参加できるガチャキャンペーンや、フォトスポットでのSNS投稿企画なども実施される(※1)。また、4月28日から「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」を全国で数量限定発売する。
(※1)濃いめガチャキャンペーン、濃いめフォトスポット＆ハッシュタグ投稿キャンペーンともに4月27日から5月1日までの5日間限定
■「濃いめ横丁」イベント概要
実施期間：2026年4月27日〜5月10日(日)
時間：全日11時〜朝5時(※店舗により異なる)
会場：渋谷横丁(RAYARD MIYASHITA PARK South 1階)
東京都渋谷区神宮前6丁目20番地10号
アクセス：JR・東京メトロ・東急・京王「渋谷」駅より徒歩約3分
■「濃いめし」メニュー
「濃いめ横丁」では、各店舗が「濃いめのレモンサワー」に合う「濃いめし」メニューを提供。全国各地のご当地グルメ店が、それぞれの得意分野を活かした、しっかり味の一品をラインナップしている。
濃いめしメニュー例
・渋谷バル：「骨付きローストチキン」(1429円)
・魚利喜：「すごいサバ焼き」(1209円)
・ラーメンステーション萬：「牛骨白湯ラーメン」(1200円)
・北海道食市：「鮭とたっぷり野菜のちゃんちゃんバター焼き」(1979円)
・布袋：「鳥皮餃子」(5個：769円)
・東北・関東食市：「横手焼そば」(989円)
・韓国食市：「ハニーマスタードチキン」(769円)
・九州食市：「大分ザンギ」(769円)
・近畿食市：「ホルモン串」(5本盛り：1539円)
・横浜中華食市：「つまようじラム串」(1099円)
・中国・四国食市：「蟹クリームコロッケ」(1個：549円)
・沖縄食市：「スパムハムカツタルタルソース」(659円)
・北陸食市：「蟹クリームコロッケ」(1個：549円)
・東海食市：「浜松ぎょうざ」(9個：879円)、(18個：1758円)
■濃いめガチャキャンペーン
4月27日から5月1日までの5日間限定で、「濃いめ横丁」内で「濃いめガチャキャンペーン」を実施。「濃いめのレモンサワー」を注文した人にガチャコインが配布され、ガチャを回すとその場で景品が当たる。濃いめオリジナルTシャツやオリジナルステッカーなどのグッズが当たるチャンスも用意されている。
※参加は1人1回限り。
※賞品がなくなり次第終了。
賞品
A賞：濃いめオリジナルTシャツ
B賞：濃いめオリジナルステッカー(デザイン1)
C賞：濃いめオリジナルステッカー(デザイン2)
■濃いめフォトスポット&ハッシュタグ投稿キャンペーン
4月27日から5月1日22時00分までの5日間限定で、「濃いめ横丁」入口付近にフォトスポットを設置。フォトスポットで撮影した写真にハッシュタグ「#PR」「#濃いめのレモンサワーの日」を付けて、自身のSNSアカウントから投稿した人に、濃いめのレモンサワーの日オリジナルステッカーをその場でプレゼント。
※参加は1人1回限り。
※賞品がなくなり次第終了。
賞品：濃いめのレモンサワーの日オリジナルステッカー
■5月1日は濃いめのレモンサワーの日！限定品「もっと濃いめ」プレゼントキャンペーン概要
・キャンペーン内容：サッポロビール公式X(旧Twitter)アカウントをフォローし、期間中に投稿される対象ポストをリポストすると、抽選で100人に「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」特別6缶セットが当たる。
※当選後にサッポロビールウェブサイト会員への登録が必要。
・応募期間：2026年4月27日〜2026年5月7日(木)17時00分
・賞品：「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」特別6缶セット：100人
・応募資格：
日本国内在住の満20歳以上
X(旧Twitter)アカウントを所有し、サッポロビール公式Xアカウント(@SapporoBeer)をフォローしている人
・抽選：
厳正な抽選の上、当選者のみにサッポロビール公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにて連絡。当選連絡は2026年5月中旬の予定。
※当選は1人1回限り。
・賞品届け時期：2026年5月下旬以降を予定
※やむを得ない事情により、発送が若干遅れる場合あり。
・問い合わせ先：サッポロビール問い合わせ窓口
■「サッポロ 濃いめ」ブランドについて
満足感のある果実感“濃いめ”の味わいが大好評なサワーブランド。定番商品として、レモンのほか、グレープフルーツや季節限定商品の展開もしている。サッポロビールRTD史上最大の販売数量を誇る人気ブランド。
手頃な価格で、しっかりした“濃さ”と満足感を提供する「サッポロ 濃いめのレモンサワー」。この春は、限定イベント「濃いめ横丁」で、心ゆくまで濃いめの世界観を満喫してはいかがだろうか。
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※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。