ツーハッチの骨盤ガードルショーツが進化！夏向け冷感インナーに注目

薄着になる季節は、ボディラインが気になる一方で、ガードル特有の暑さや蒸れに悩む方も多いはず。そんな夏のインナー悩みに寄り添う新作として、tu-hacci（ツーハッチ）から「骨盤ガードル 接触冷感タイプ」が登場しました。接触冷感素材や消臭・抗菌加工を採用し、快適さと補正力を両立。夏のおしゃれをもっと自由に楽しみたい女性にぴったりの、新感覚ガードルショーツをご紹介します♡

夏でも快適な冷感ガードル

「骨盤ガードル 接触冷感タイプ」は、暑い季節でもストレスフリーに着用できるよう設計された補正インナー。

肌に触れた瞬間ひんやり感じる接触冷感素材を使用し、汗をかいてもベタつきにくい吸汗速乾機能を備えています。

これまで「暑いから夏はガードルを履けない」と感じていた方にも嬉しい仕様で、24時間快適に過ごせる着心地を実現。

さらに、マチ付き仕様なので1枚履きも可能です。着膨れを防ぎながら、涼しく軽やかに過ごせるのも魅力♪

また、気になるニオイ対策として、マチ裏部分には消臭・抗菌加工をプラス。長時間のお出かけや通勤時でも、清潔感をキープしてくれます。

エメフィールのシームレスブラ新登場♡美シルエットと快適さを両立

美シルエットを叶える設計

補正力にもこだわり、ストレッチ性の高い接触冷感生地を特殊な接着仕様で仕立てることで、縫い目を最小限に抑えたシームレスデザインを採用。

タイトスカートや細身パンツにもラインが響きにくく、薄着コーデでも安心です。

程よい着圧がお腹まわりをすっきり整え、お尻を持ち上げる構造でヒップラインも美しくサポート。気になる下腹や骨盤まわりにアプローチし、履くだけで“－5kgシルエット”を演出します。

カラーは全4色展開。定番で使いやすい「ブラック」、爽やかな「アイスグレー」、肌馴染みの良い「グレージュ」、透けにくい「ヌードベージュ」をラインナップしています。

さらに、「ブラック」「アイスグレー」「グレージュ」は、tu-hacciの人気アイテム「接触冷感ブラキャミ（品番：90382）」と同色展開。

インナーコーデを統一しながら、体型カバーも楽しめます。

商品価格は2,980円（税込）。サイズはXS、S、M、L、LL、3L、4Lの全7サイズ展開で、自分に合ったサイズを選べるのも嬉しいポイントです。

夏のおしゃれをもっと自由に♡

ツーハッチの「骨盤ガードル 接触冷感タイプ」は、補正インナーにありがちな窮屈さや暑さを軽減しながら、美しいシルエットづくりをサポートしてくれる優秀アイテム。

薄着の季節でも快適さをキープしながら、自信を持っておしゃれを楽しみたい方にぴったりです。

毎日のコーデに自然になじむガードルショーツで、夏ファッションをもっと軽やかに楽しんでみてはいかがでしょうか♡