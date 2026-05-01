１日前引けの日経平均株価は前日比３９１円１２銭高の５万９６７６円０４銭。前場のプライム市場の売買高概算は１１億１７４７万株、売買代金概算は３兆９７１３億円。値上がり銘柄数は７２１、値下がり銘柄数は７９１、変わらずは６０銘柄だった。



日経平均株価は反発。前日の米株式市場は、ＮＹダウは７９０ドル高と上昇し、ナスダック指数は最高値を更新した。米株高を受け、日経平均株価は上昇してスタート。決算内容が好感された東京エレクトロン＜8035＞が急伸し全体相場の上昇に寄与したほか、ソフトバンクグループ＜9984＞も買われた。日経平均株価は一時４１０円あまり上昇した。為替は、政府・日銀による円買い介入で１ドル＝１５７円１０銭前後と前日夕方に比べ大幅な円高で推移している。



個別銘柄では、キーエンス＜6861＞やＪＸ金属＜5016＞、中外製薬＜4519＞が高く、ダイキン工業＜6367＞やＩＨＩ＜7013＞、東京電力ホールディングス＜9501＞が値を上げた。ＴＯＴＯ＜5332＞が急伸した。半面、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やレーザーテック＜6920＞、アドバンテスト＜6857＞が安く、古河電気工業＜5801＞やディスコ＜6146＞も軟調だった。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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