元トップグラドルのなつこが、りゅうせいの料理に励む姿に「ギャップが良かった」と好感を示すと、りゅうせいも「キュンとした」と想いを交わし合った。

【映像】美しすぎる元トップグラドルのビジュアル（スタイル抜群の水着姿も）

4月30日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

なつこは、りゅうせいのムードメイカーぶりを賞賛し「もっといける」と鼓舞。そして「フライドチキンくん」とキッチンでフライドチキンを作っていたりゅうせいを茶化すように笑うと、りゅうせいは大笑いしながらも頬を赤らめ「今、キュンとしたかも」となつこの目をみて告白。

なつこは「なんで？フライドチキンくん？」と聞き返すと、りゅうせいは「いや、そこじゃない。その一個前がすげーキュンとしたわ」と、なつこの言葉の深さに惹かれた様子。最後には「今一番気になる女性なんで」と、なつこへの特別な想いをストレートにぶつけていた。

なお、りゅうせいは三崎優太（青汁王子）と結婚したタレント・YouTuberのてんちむと過去にコラボやデート企画を多数行っており、桑田は彼女を「推し」と公言、恋愛感情を匂わせるデート動画などから“付き合ってる”などの噂が飛び交うなど、注目を浴びた人物としても話題となっていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。