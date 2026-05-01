【B1第36節 見どころ】最終節で宇都宮と琉球が激突…混戦の地区2位、個人タイトル争いにも注目

前節を終えた時点で、東西のチャンピオンと「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」に進出する8クラブが決定。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦は、5月2日と3日に開催される最終節を残すのみとなった。

日環アリーナ栃木では、CSの行方を占う2連戦が実現。昨年の「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2024-25」でも死闘を繰り広げた宇都宮ブレックスと琉球ゴールデンキングスが相まみえる。

宇都宮は3シーズン連続5度目の地区優勝を達成。レギュラーシーズンを5連勝で締め、いい流れで日環アリーナ栃木でのクォーターファイナルを迎えたい。相手の強みであるリバウンド争いにチーム一丸で挑んで主導権を握れるか。前節の2試合でダブルダブルを達成し、3試合連続で20得点越えをマークしているグラント・ジェレットには、今節も攻守両面での躍動に期待がかかる。

3連勝中の琉球は現在ワイルドカード2位に位置。連勝すれば西地区2位に浮上する可能性が残されている。高い守備力を発揮するには、宇都宮の起点となるD.J・ニュービル、比江島慎を封じなければならない。途中出場の荒川颯が気迫のこもったディフェンスを披露できれば、全体の守備強度はさらに高まるだろう。

CSでの対戦も十分にあり得るリーグ屈指の好カード。両指揮官による先を見据えた采配、駆け引きからも目が離せない。

新人賞の候補でもある北海道の市場［写真］＝B.LEAGUE

前節、初のCSへの夢が断たれたレバンガ北海道は、ホーム最終戦でアルバルク東京を迎え撃つ。ポストシーズンへ士気を高めたい相手に対し、北海きたえーるの大声援を味方に意地を見せたい。まずはエースの富永啓生がどんなパフォーマンスで会場を沸かせるかに期待が高まる。さらには、ここまで全試合出場中の市場脩斗の活躍にも期待。新人賞候補にも名を連ねる背番号12が、自らのプレーで個人タイトルを手繰り寄せられるか。

東地区は2位の千葉ジェッツ、3位の群馬クレインサンダーズ、4位のA東京がそろって40勝18敗。最終節をホームで迎える群馬は、仙台89ERSから連勝を奪って2位返り咲きの吉報を待ちたい。前節のGAME2では北海道に83失点を喫して敗戦。CSを見据え本来のディフェンスを取り戻せるかどうかが大きなポイントになる。得点王を狙うジャレット・カルバーに対しては、淺野ケニーが鍵を握る存在となりそうだ。

驚異の精度で得点を量産する長崎のイ［写真］＝B.LEAGUE

西地区を初制覇した長崎ヴェルカは、ハピネスアリーナで京都ハンナリーズとの2連戦。今シーズン2戦負けなしの相手を再び退け、リーグ戦7連勝でCSへ弾みをつけられるか。47.8パーセントの3ポイントシュート成功率を誇るイヒョンジュンは、ランキング首位のままレギュラーシーズンを終えることが一つの目標となる。インサイドでは第34節から戦列復帰したアキル・ミッチェルが周りとの息の合ったプレーを見せたい。

文＝小沼克年

［写真］＝B.LEAGUE

B1リーグ戦において達成が期待される個人の記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今節は、広島ドラゴンフライズをけん引するクリストファー・スミスが、通算4000得点と1000リバウンドの同時達成に迫っている。また、群馬クレインサンダーズの藤井祐眞は通算600スティールまであと5とし、達成すれば史上6人目の記録に。さらに、千葉ジェッツの富樫勇樹は、前人未到となる通算1300本の3ポイント成功まであと4に迫っている。最終節まで熾烈な順位争いが続く中、各クラブの主力が今シーズン中に節目の記録へ到達できるかにも注目が集まる。

◆■B1第36節試合日程

・長崎ヴェルカ vs 京都ハンナリーズ（＠ハピネスアリーナ）



GAME1：5月2日（土）13時55分～ GAME2：5月3日（日）14時05分～

・秋田ノーザンハピネッツ vs 佐賀バルーナーズ（＠CNAアリーナ☆あきた）



GAME1：5月2日（土）14時05分～ GAME2：5月3日（日）14時05分～

・千葉ジェッツ vs アルティーリ千葉（＠LaLa arena TOKYO-BAY）



GAME1：5月2日（土）14時05分～ GAME2：5月3日（日）14時05分～

・横浜ビー・コルセアーズ vs 川崎ブレイブサンダース（＠横浜BUNTAI）



GAME1：5月2日（土）14時05分～ GAME2：5月3日（日）14時05分～

・滋賀レイクス vs サンロッカーズ渋谷（＠滋賀ダイハツアリーナ）



GAME1：5月2日（土）14時05分～ GAME2：5月3日（日）14時05分～

・広島ドラゴンフライズ vs 富山グラウジーズ（＠広島サンプラザホール）



GAME1：5月2日（土）14時05分～ GAME2：5月3日（日）14時05分～

・レバンガ北海道 vs アルバルク東京（＠北海きたえーる）



GAME1：5月2日（土）15時05分～ GAME2：5月3日（日）14時05分～

・茨城ロボッツ vs 大阪エヴェッサ（＠アダストリアみとアリーナ）



GAME1：5月2日（土）15時05分～ GAME2：5月3日（日）16時05分～

・宇都宮ブレックス vs 琉球ゴールデンキングス（＠日環アリーナ栃木）



GAME1：5月2日（土）15時05分～ GAME2：5月3日（日）15時05分～

・群馬クレインサンダーズ vs 仙台89ERS（＠オープンハウスアリーナ太田）



GAME1：5月2日（土）15時05分～ GAME2：5月3日（日）15時05分～

・三遠ネオフェニックス vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（＠豊橋市総合体育館）



GAME1：5月2日（土）15時05分～ GAME2：5月3日（日）15時05分～

・シーホース三河 vs 越谷アルファーズ（＠スカイホール豊田）



GAME1：5月2日（土）15時05分～ GAME2：5月3日（日）15時05分～

・島根スサノオマジック vs ファイティングイーグルス名古屋（＠カミアリーナ）



GAME1：5月2日（土）15時05分～ GAME2：5月3日（日）14時05分～