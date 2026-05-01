最近、アップルの次期「iPhone 18 Pro Max」のダミーモデルが登場し、デザインに小さな改良が加えられることが示唆されています。

↑次期モデルはどこが変わる？（画像提供／Amanz／Unsplash）

YouTuberのMax Techが投稿した動画では、iPhone 18 Pro Maxのダミーユニットが確認できます。同氏は「カメラがかなり厚くなっており、カメラ部分の黒いガラスもより突出している」と言います。

iPhone 17 Pro Max dummy vs iPhone 18 Pro Max dummy



Spot the difference https://t.co/HdQR3j9lJF pic.twitter.com/TsBn3irwRY — Vadim Yuryev (@VadimYuryev) April 22, 2026

iPhone 18 Pro Maxのメインカメラは、可変絞り機構を搭載する可能性があります。これによりセンサーに届く光量を調整できるようになり、露出オーバーを抑えたり、ライティングや被写界深度を自分で調整できたりするようになるのです。

iPhone 18 Pro Maxの望遠レンズも、より大きな絞りを採用することで、暗い環境下でより多くの光を取り込めるようになるかもしれません。また、Samsungが開発した新しい3層構造の積層型イメージセンサーにより、ノイズの低減やダイナミックレンジの拡大などが期待されています。

iPhone 18 Pro Maxのカメラ周りの変更は、これらの機能強化を見越してのものなのかもしれません。ただ、現在のiPhone 17 Pro Maxのケースを使い回すことはできなさそうです。

Source: MacRumors

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