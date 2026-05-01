「ウィスパールーム」では、指向性スピーカーを通じて作品に登場する名セリフを堪能できる

1976年の誕生以来、数々のヒット作を世に送り出し、読者にときめきを与え続けてきた集英社のコバルト文庫。創刊50周年を記念した展覧会「集英社コバルト文庫50周年 ときめくことばのちから展――少女小説家は死なない！――」が、4月29日から東京・渋谷の西武渋谷店でスタートした。

女子中高生を中心に人気を博してきたコバルト文庫は、少女小説レーベルの老舗としてジャンルを牽引し、長年にわたり思春期の読書の入り口としての役割を果たしてきた。多くの少女たちが、コバルト文庫を通じて物語の世界に没入する喜びや、キャラクターに熱狂する喜びを知ったのである。

例えば、氷室冴子の『なんて素敵にジャパネスク』は、10代の少女たちに古典文学への扉を開いた。また、山浦弘靖の『星子』シリーズや、日向章一郎の『放課後』『星座』シリーズをきっかけに、ミステリーの醍醐味に目覚めた読者も少なくないだろう。藤本ひとみの『まんが家マリナ』は、シャルルや和矢といったイケメンキャラが活躍する元祖逆ハーレム小説として、少女たちの胸を熱く焦がした。さらに、400年にわたる男同士の愛憎を描き、熱狂的なファンを生んだ桑原水菜の『炎の蜃気楼』や、男性層からも絶大な支持を得た今野緒雪の『マリア様がみてる』など、時代を彩ったヒット作は枚挙にいとまがない。

80年代は学園小説が人気を博し、90年代はファンタジーが花開くなど、時代ごとにトレンドは変遷していった。しかし、コバルト文庫はいつの時代も少女の心に寄り添い、物語の力を通じて読者に夢と勇気を届けてきたのである。

そんなコバルト文庫だが、50周年の節目を迎え、往年の名作に再び光を当てる動きが加速している。その象徴ともいえるのが、発売後即重版となった『コバルト・プレイバック・アンソロジー Part1』だ。若木未生の『ハイスクール・オーラバスター』、須賀しのぶの『流血女神伝』、野梨原花南の『ちょー』、そして青木祐子の『ヴィクトリアン・ローズ・テーラー』など、人気8シリーズの書き下ろし新作が集結した奇跡の一冊として、大きな話題を呼んでいる。

さらに、長らく未完のまま中断していた藤本ひとみの『まんが家マリナ』も、待望の復刊に加えて、完結となる最終巻の刊行が発表された。かつて少女たちの胸をときめかせた伝説的な作品たちが、今ふたたび時代を揺り動かそうとしている。

近年、各地で少女マンガをテーマにした展覧会が開催されるなど、その価値を再評価する機運が高まっている。一方で、少女小説をはじめとするエンターテインメント小説は、その豊かな歴史を顧みられる機会が極めて少なかった。こうした状況下で、半世紀に及ぶコバルト文庫の歩みを総括する展覧会は画期的な試みであり、日本のポピュラーカルチャーの文脈から見ても、本展が持つ意義は極めて大きい。

コバルト文庫から誕生した「ときめくことば」の数々が各所にパネルで展示されている

「ときめくことばのちから展――少女小説家は死なない！――」の見どころを簡単に紹介しよう。本展の主役は、膨大な名作群から厳選された「ときめくことば」たち。会場には趣向を凝らしたかたちで数々の名セリフが展示されており、パネルをめくるなどの体感型展示を通じて、言葉が放つきらめきを味わうことができる。

これらのセリフは編集部による選定に留まらず、SNSを通じたファン投票や、次世代を担う白百合女子大学の学生たちの視点など、幅広い世代の感性によって選ばれた。コバルト文庫の全盛期に青春を過ごした元少女たちはもちろん、若い世代にもレーベルが築き上げてきた貴重な財産を伝える、意欲的な取り組みである。

展示の中でもひときわ目を引くのが、真っ赤なカーテンで仕切られた4つの小部屋だ。「ウィスパールーム」と名付けられたこのコーナーでは、指向性スピーカーを通じて『まんが家マリナ』『炎の蜃気楼』『マリア様がみてる』『伯爵と妖精』の4作品に登場する名セリフを堪能できる。耳元で囁かれるような濃密かつ刺激的な体験は、本展でも屈指の注目スポットといえるだろう。

会場に設置された物語の自動販売機「くるりん♡ストーリーボックス」も、見逃せないユニークな試みだ。「伝説的ヒット作品」「圧倒的キュンキュン」「全作品ランダム」など5つのカテゴリから選択すると、コバルト文庫が誇る100作品の中から、物語の冒頭を印刷したレシートがランダムで発行される。偶然に導かれてまだ見ぬ新たな物語と出会いを果たす、心躍る仕掛けとなっている。このレシートを受け取るという体験に、かつての読者向けサービス「くるりん♡ファックス」を思い出し、胸を熱くするファンも少なくないはずだ。

他にも物語を彩る美麗なイラストの展示や色紙プレゼント、複製原画やときめワードのアクリルキーホルダーの販売、レジェンド作家たちが登壇するトークショーなどなど、さまざまな企画が行われている。往年のコバルトファンは懐かしさとともに心を躍らせ、リアルタイムを知らない来訪者はその奥深い世界とカルチャーとしての価値を実感できる本展。世代や属性を問わず、ぜひ多くの人にコバルト文庫の魅力を味わってもらいたい。

インフォメーション集英社コバルト文庫50周年 「ときめくことばのちから展 ――少女小説家は死なない！――」

会期日時：2026年4月29日（水・祝）〜5月10日（日）10:00〜20:00（最終入場19:30）

会場 ：西武渋谷店 A館7階 催事場（東京都渋谷区宇田川町21-1）

入場料：一般 1500円／中高生 1000円／※同伴の小学生以下無料 ※価格は税込

一般トークショー付き入場チケット 4900円／中高生トークショー付き入場チケット 4400円

【トークショー日程】

4月29日（水・祝） 久美沙織氏、正本ノン氏（進行役・池澤春菜氏）

5月2日（土）青木祐子氏、響野夏菜氏（進行役・齋藤明里氏）

5月3日（日）桑原水菜氏（進行役・嵯峨景子氏）

5月4日（月・祝）真堂樹氏、須賀しのぶ氏（進行役・齋藤明里氏）

5月5日（火・祝）今野緒雪氏（進行役・池澤春菜氏）

5月6日（水・祝振）榎木洋子氏、若木未生氏（進行役・池澤春菜氏）

5月9日（土）野梨原花南氏（進行役・嵯峨景子氏）

5月10日（日）日向章一郎氏（進行役・嵯峨景子氏）

※トークショーは各回定員110名、チケットの購入は先着順です。

※チケットは「TicketMe（チケミー）」および「アソビュー」にて発売中です。

・TicketMe：https://cobalt50.ticketme.world/

・アソビュー：https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000050542/#base-access